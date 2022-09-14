https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html

Пашинян оценил возможность введения военного положения в Армении

Пашинян оценил возможность введения военного положения в Армении - РИА Новости, 14.09.2022

Пашинян оценил возможность введения военного положения в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможность введения военного положения в стране зависит от развития ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:37

2022-09-14T16:37

2022-09-14T16:37

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никол пашинян

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможность введения военного положения в стране зависит от развития ситуации на границе с Азербайджаном."С полуночи вчерашнего дня проект объявления военного положения был на моем столе, и мы периодически оцениваем ситуацию, необходимость принятия такого решения. Если мы не приняли такое решение, то считаем, что необходимости в этом нет", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.По его словам, это серьезное решение, и не только военного характера. "Этот вопрос в повестке, ситуация ежедневно оценивается... Сейчас такое решение не принято, что не означает, что такого решения принято не будет в зависимости от ситуации", - отметил Пашинян.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220914/voennosluzhaschie-1816752242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан