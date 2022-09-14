https://ria.ru/20220914/afganistan-1816786559.html
Афганистан не примет участия в саммите ШОС
Афганистан не примет участия в саммите ШОС - РИА Новости, 14.09.2022
Афганистан не примет участия в саммите ШОС
Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:04
2022-09-14T17:04
2022-09-14T17:04
шос
афганистан
самарканд
талибан
политика
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САМАРКАНД (Узбекистан), 14 сен - РИА Новости. Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи, заявил в среду журналистам национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."Афганистан не будет представлен на саммите в Самарканде. ШОС временно не поддерживает связи с этой страной ", - сказал Нуримбетов в ходе брифинга.Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220914/shos-1816664039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, афганистан, самарканд, талибан, политика
ШОС, Афганистан, Самарканд, Талибан, Политика
Афганистан не примет участия в саммите ШОС
Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде
САМАРКАНД (Узбекистан), 14 сен - РИА Новости. Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи, заявил в среду журналистам национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.
"Афганистан не будет представлен на саммите в Самарканде. ШОС временно не поддерживает связи с этой страной ", - сказал Нуримбетов в ходе брифинга.
Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.
Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС.
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.