https://ria.ru/20220914/afganistan-1816786559.html

Афганистан не примет участия в саммите ШОС

Афганистан не примет участия в саммите ШОС - РИА Новости, 14.09.2022

Афганистан не примет участия в саммите ШОС

Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи, заявил в среду журналистам... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:04

2022-09-14T17:04

2022-09-14T17:04

шос

афганистан

самарканд

талибан

политика

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САМАРКАНД (Узбекистан), 14 сен - РИА Новости. Афганистан не будет представлен на саммите ШОС в Самарканде, организация временно не поддерживает с этой страной официальные связи, заявил в среду журналистам национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."Афганистан не будет представлен на саммите в Самарканде. ШОС временно не поддерживает связи с этой страной ", - сказал Нуримбетов в ходе брифинга.Он пояснил, что ШОС, как международная организация, поддерживала официальные связи с прежним правительством Афганистана, которое перестало функционировать в августе 2021 года.Афганистан является страной-наблюдателем в ШОС.В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220914/shos-1816664039.html

https://ria.ru/20220913/myanma-1816369850.html

афганистан

самарканд

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, афганистан, самарканд, талибан, политика