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В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2022
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Оренбургская область
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В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия
В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2022
В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия
В центральной части Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия, проект согласован Минкультом, сообщает пресс- служба... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:43
2022-09-12T16:43
оренбургская область
оренбург
денис паслер
оренбургская область
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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ОРЕНБУРГ, 12 сен- РИА Новости. В центральной части Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия, проект согласован Минкультом, сообщает пресс- служба правительства региона.Проектирование началось в 2021 году, и на разных этапах готовности он обсуждался с общественностью и экспертным сообществом. Проект охранной зоны был разработан НИИ Генплана Москвы. В границах зоны располагается 271 объект культурного значения: 22 – федерального, 236 – регионального и 13 – местного.В ближайшее время проект поступит на утверждение в правительство Оренбургской области."Создание объединенной охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории. В частности, будут сформулированы общие правила новой застройки в историческом районе, в том числе требования к этажности зданий. Кроме того, будут жесткие требования к сохранению естественного природного ландшафта и ведению хозяйственной деятельности", - отметил глава региона Денис Паслер.Новые здания, которые будут появляться здесь в перспективе, должны соответствовать общей архитектурно-композиционной стилистике района.
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оренбург, денис паслер, оренбургская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Оренбургская область, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
16:43 12.09.2022
 

В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 12 сен- РИА Новости. В центральной части Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия, проект согласован Минкультом, сообщает пресс- служба правительства региона.
Проектирование началось в 2021 году, и на разных этапах готовности он обсуждался с общественностью и экспертным сообществом. Проект охранной зоны был разработан НИИ Генплана Москвы. В границах зоны располагается 271 объект культурного значения: 22 – федерального, 236 – регионального и 13 – местного.
В ближайшее время проект поступит на утверждение в правительство Оренбургской области.
"Создание объединенной охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории. В частности, будут сформулированы общие правила новой застройки в историческом районе, в том числе требования к этажности зданий. Кроме того, будут жесткие требования к сохранению естественного природного ландшафта и ведению хозяйственной деятельности", - отметил глава региона Денис Паслер.
Новые здания, которые будут появляться здесь в перспективе, должны соответствовать общей архитектурно-композиционной стилистике района.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Оренбургская областьОренбургДенис ПаслерОренбургская областьМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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