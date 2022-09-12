https://ria.ru/20220912/zona-1816272945.html

В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия

В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия - РИА Новости, 12.09.2022

В Оренбурге появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия

В центральной части Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия, проект согласован Минкультом, сообщает пресс- служба... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:43

2022-09-12T16:43

2022-09-12T16:43

оренбургская область

оренбург

денис паслер

оренбургская область

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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ОРЕНБУРГ, 12 сен- РИА Новости. В центральной части Оренбурга появится объединённая зона охраны объектов культурного наследия, проект согласован Минкультом, сообщает пресс- служба правительства региона.Проектирование началось в 2021 году, и на разных этапах готовности он обсуждался с общественностью и экспертным сообществом. Проект охранной зоны был разработан НИИ Генплана Москвы. В границах зоны располагается 271 объект культурного значения: 22 – федерального, 236 – регионального и 13 – местного.В ближайшее время проект поступит на утверждение в правительство Оренбургской области."Создание объединенной охранной зоны позволит не только сохранить объекты культурного наследия, но и создать предпосылки для развития этой территории. В частности, будут сформулированы общие правила новой застройки в историческом районе, в том числе требования к этажности зданий. Кроме того, будут жесткие требования к сохранению естественного природного ландшафта и ведению хозяйственной деятельности", - отметил глава региона Денис Паслер.Новые здания, которые будут появляться здесь в перспективе, должны соответствовать общей архитектурно-композиционной стилистике района.

https://ria.ru/20220831/klastery-1813344558.html

оренбург

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбург, денис паслер, оренбургская область, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)