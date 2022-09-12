https://ria.ru/20220912/zhivotnye-1817051892.html

Птицы и звери на природных территориях Москвы уже готовятся к холодам

Птицы и звери на природных территориях Москвы уже готовятся к холодам - РИА Новости, 15.09.2022

Птицы и звери на природных территориях Москвы уже готовятся к холодам

Подготовка к холодам уже началась на природных территориях Москвы: птицы постепенно мигрируют в тёплые края, а звери активно запасаются едой на холодный сезон... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-12T17:43

2022-09-12T17:43

2022-09-15T17:17

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дикие животные

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подготовка к холодам уже началась на природных территориях Москвы: птицы постепенно мигрируют в тёплые края, а звери активно запасаются едой на холодный сезон или подкожным жиром, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды наблюдают за сезонными изменениями в поведении животных: с сокращением светового дня и понижением температуры обитатели природных территорий начали готовиться к зиме. Хотя деревья еще одеты преимущественно в зеленые наряды и днем пригревает солнышко, инстинкты подсказывают животным, что зима близко. Специалисты Мосприроды уже зафиксировали начало миграции у птиц, например, в середине августа начали свой путь в теплые страны стрижи. Ведь некоторым пернатым лететь очень далеко, поэтому стартуют они в конце лета", - говорится в сообщении.Отмечается, что звери, которые не впадают в спячку, активно запасаются едой на холодный сезон. Среди них, к примеру, мышевидные грызуны и белки. А те, кто спит, например, ежи и орешниковые сони, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища на зиму."Специалисты Мосприроды просят не подкармливать животных в сентябре и октябре. Лучше всего вообще не отвлекать их и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Помните, что ранняя подкормка птиц может задержать их на пути миграции в теплые страны. Поздний перелет станет для них трудным и опасным. А звери могут потерять навык поиска еды. Начинать подкормку птиц нужно с учетом двух самых главных факторов: низкая температура воздуха и постоянный снежный покров", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220815/mospriroda-1811390807.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, москва, дикие животные