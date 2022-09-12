https://ria.ru/20220912/zhenschina-1816355974.html

В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты

В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты - РИА Новости, 12.09.2022

В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты

Полиция и СК установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты, сообщает... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:55

2022-09-12T23:55

2022-09-12T23:56

происшествия

россия

нижегородская область

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Полиция и СК установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Новорожденного мальчика в августе нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)."В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ГУ МВД России по региону, а также результатов судебной молекулярно-генетической экспертизы личность и местонахождение женщины установлены. Ею оказалась 24-летняя жительница жилого дома, возле которого был обнаружен младенец", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в ходе розыска матери и родственников новорожденного было опрошено множество жителей района и возможных очевидцев произошедшего, взяты образцы биоматериала практически у всех жительниц микрорайона. Благодаря сравнению их с ДНК ребенка полицейскими экспертами была установлена предполагаемая биологическая мать младенца.В ходе допроса женщина рассказала, что 12 августа в квартире она родила ребенка и, "не намереваясь растить его и заниматься его воспитанием, решила избавиться от него". "С этой целью она выбросила ребенка из окна квартиры в кустарники на улице Агрономической Нижнего Новгорода, где его обнаружила местная жительница", - отмечается в сообщении регионального СУСК.Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220818/saratov-1810599185.html

https://ria.ru/20220419/mladenets-1784341710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)