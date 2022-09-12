Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/zhenschina-1816355974.html
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты - РИА Новости, 12.09.2022
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты
Полиция и СК установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты, сообщает... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:55
2022-09-12T23:56
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Полиция и СК установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Новорожденного мальчика в августе нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного)."В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ГУ МВД России по региону, а также результатов судебной молекулярно-генетической экспертизы личность и местонахождение женщины установлены. Ею оказалась 24-летняя жительница жилого дома, возле которого был обнаружен младенец", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в ходе розыска матери и родственников новорожденного было опрошено множество жителей района и возможных очевидцев произошедшего, взяты образцы биоматериала практически у всех жительниц микрорайона. Благодаря сравнению их с ДНК ребенка полицейскими экспертами была установлена предполагаемая биологическая мать младенца.В ходе допроса женщина рассказала, что 12 августа в квартире она родила ребенка и, "не намереваясь растить его и заниматься его воспитанием, решила избавиться от него". "С этой целью она выбросила ребенка из окна квартиры в кустарники на улице Агрономической Нижнего Новгорода, где его обнаружила местная жительница", - отмечается в сообщении регионального СУСК.Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20220818/saratov-1810599185.html
https://ria.ru/20220419/mladenets-1784341710.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
23:55 12.09.2022 (обновлено: 23:56 12.09.2022)
 
В Нижнем Новгороде нашли женщину, выбросившую новорожденного сына в кусты

В Нижнем Новгороде нашли подозреваемую в покушении на убийство новорожденного сына женщину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Полиция и СК установили личность женщины, подозреваемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, которого она выбросила из окна в кусты, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Новорожденного мальчика в августе нашла в кустах на улице Агрономической прохожая. Младенца доставили в детскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. Было возбуждено два уголовных дела - по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности) и по статье 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного).
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 20:24
Жительница Саратова сбросила в яму новорожденного сына
"В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников ГУ МВД России по региону, а также результатов судебной молекулярно-генетической экспертизы личность и местонахождение женщины установлены. Ею оказалась 24-летняя жительница жилого дома, возле которого был обнаружен младенец", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, в ходе розыска матери и родственников новорожденного было опрошено множество жителей района и возможных очевидцев произошедшего, взяты образцы биоматериала практически у всех жительниц микрорайона. Благодаря сравнению их с ДНК ребенка полицейскими экспертами была установлена предполагаемая биологическая мать младенца.
В ходе допроса женщина рассказала, что 12 августа в квартире она родила ребенка и, "не намереваясь растить его и заниматься его воспитанием, решила избавиться от него". "С этой целью она выбросила ребенка из окна квартиры в кустарники на улице Агрономической Нижнего Новгорода, где его обнаружила местная жительница", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается.
В помещении мусоропровода одного из жилых домов по Северному бульвару обнаружен новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 17:00
Суд арестовал москвичку, выкинувшую новорожденную дочь в мусоропровод
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала