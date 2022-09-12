https://ria.ru/20220912/zaporozhe-1816223664.html

Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона

Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона - РИА Новости, 12.09.2022

Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона

Газоснабжение Запорожской области будет восстановлено до начала отопительного сезона, к 15 октября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:51

2022-09-12T14:51

2022-09-12T15:01

запорожская область

в мире

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155868/44/1558684456_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_472c8b2970850e135f7098db00334ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области будет восстановлено до начала отопительного сезона, к 15 октября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В настоящий момент мы подключаем Бердянск, 15 сентября будет подключен Донбассгазом, весь восток нашей области будет с газом. Дальше труба будет прокладываться, и мы рассчитываем до 15 октября, до начала отопительного сезона труба будет закончена и область, освобожденная от украинского нацизма, будет с газом. Меня в этом заверяют газовщики", - сказал Балицкий в эфире "России 24".Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте. Позднее Украина отключила газоснабжение остальной освобожденной части области.

https://ria.ru/20220912/energodefitsit-1816084623.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, в мире, евгений балицкий