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Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона - РИА Новости, 12.09.2022
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Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона
Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона - РИА Новости, 12.09.2022
Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона
Газоснабжение Запорожской области будет восстановлено до начала отопительного сезона, к 15 октября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:51
2022-09-12T15:01
запорожская область
в мире
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области будет восстановлено до начала отопительного сезона, к 15 октября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В настоящий момент мы подключаем Бердянск, 15 сентября будет подключен Донбассгазом, весь восток нашей области будет с газом. Дальше труба будет прокладываться, и мы рассчитываем до 15 октября, до начала отопительного сезона труба будет закончена и область, освобожденная от украинского нацизма, будет с газом. Меня в этом заверяют газовщики", - сказал Балицкий в эфире "России 24".Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте. Позднее Украина отключила газоснабжение остальной освобожденной части области.
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запорожская область, в мире, евгений балицкий
Запорожская область, В мире, Евгений Балицкий
14:51 12.09.2022 (обновлено: 15:01 12.09.2022)
 
Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона

Глава администрации Балицкий: Запорожскую область обеспечат газом до отопительного сезона

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Газоснабжение Запорожской области будет восстановлено до начала отопительного сезона, к 15 октября, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящий момент мы подключаем Бердянск, 15 сентября будет подключен Донбассгазом, весь восток нашей области будет с газом. Дальше труба будет прокладываться, и мы рассчитываем до 15 октября, до начала отопительного сезона труба будет закончена и область, освобожденная от украинского нацизма, будет с газом. Меня в этом заверяют газовщики", - сказал Балицкий в эфире "России 24".
ЛЭП в пригороде Мелитополя
06:21
В Запорожской области допустили обращение к России в случае энергодефицита
Газоснабжение Бердянска было нарушено из-за повреждений газовой инфраструктуры в марте. Позднее Украина отключила газоснабжение остальной освобожденной части области.
 
Запорожская областьВ миреЕвгений Балицкий
 
 
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