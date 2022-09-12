00:52 12.09.2022 (обновлено: 05:10 12.09.2022)
Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте
Член ГСА Рогов заявил, что ситуация на запорожской линии фронта контролируемая
Российский военнослужащий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Ситуация контролируемая. На линии фронта без особых изменений. За последние пару дней на подконтрольной пока еще киевским властям территории Запорожской области были уничтожены ряд командных пунктов и складов с боеприпасами. Идет планомерный ратный труд и подвиг наших защитников в лице российской армии", - сказал он РИА Новости.
По его словам, на сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.