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Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/zaporozhe-1816071103.html
Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте
Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте - РИА Новости, 12.09.2022
Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте
Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:52
2022-09-12T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, на сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/minoborony-rossii-svodka-1815985645.html
запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Украина
00:52 12.09.2022 (обновлено: 05:10 12.09.2022)
 
Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте

Член ГСА Рогов заявил, что ситуация на запорожской линии фронта контролируемая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Ситуация контролируемая. На линии фронта без особых изменений. За последние пару дней на подконтрольной пока еще киевским властям территории Запорожской области были уничтожены ряд командных пунктов и складов с боеприпасами. Идет планомерный ратный труд и подвиг наших защитников в лице российской армии", - сказал он РИА Новости.

По его словам, на сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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