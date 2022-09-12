https://ria.ru/20220912/zaporozhe-1816071103.html

Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте

Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте - РИА Новости, 12.09.2022

Запорожские власти прокомментировали ситуацию на фронте

Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:52

2022-09-12T00:52

2022-09-12T05:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Ситуация на запорожской линии фронта контролируемая, за последние дни уничтожены ряд украинских командных пунктов и складов с боеприпасами, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, на сегодня от украинских войск освобождено более 70% Запорожской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/minoborony-rossii-svodka-1815985645.html

запорожская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, украина