https://ria.ru/20220912/zaksobranie-1816081245.html

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,91% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:43

2022-09-12T04:43

2022-09-12T04:48

политика

пензенская область

единая россия

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,91% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избиркома области.Согласно данным, опубликованным избиркомом в Telegram-канале, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров набрала 3,51% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,3%, "Новые люди" - 2,88%, эти три партии по спискам не получат мандатов в заксобрании, не преодолев 5%-ный барьер.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.Голосование проходило с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

пензенская область

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Максим Горбачев

политика, пензенская область, единая россия, единый день голосования — 2022