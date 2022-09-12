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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,91% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:43
2022-09-12T04:48
политика
пензенская область
единая россия
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,91% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избиркома области.Согласно данным, опубликованным избиркомом в Telegram-канале, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров набрала 3,51% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,3%, "Новые люди" - 2,88%, эти три партии по спискам не получат мандатов в заксобрании, не преодолев 5%-ный барьер.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.Голосование проходило с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.
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политика, пензенская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Пензенская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
04:43 12.09.2022 (обновлено: 04:48 12.09.2022)
 
"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области

"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Пензенской области с 74,91% голосов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выборы
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,91% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избиркома области.
Согласно данным, опубликованным избиркомом в Telegram-канале, после обработки 100% протоколов "Единая Россия" набирает 74,91% голосов при явке 50,97%, КПРФ - 8,53%, ЛДПР - 5,59%. Партия пенсионеров набрала 3,51% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,3%, "Новые люди" - 2,88%, эти три партии по спискам не получат мандатов в заксобрании, не преодолев 5%-ный барьер.
В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.
Голосование проходило с 9 по 11 сентября.
Явка на прошлых выборах депутатов законодательного собрания области в 2017 году, когда голосование проходило один день, составила 50,16%. Тогда на пять лет были избраны также 36 депутатов: ЕР получила 32 мандата (из них 18 - одномандатники), КПРФ - два, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по одному.
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ПолитикаПензенская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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