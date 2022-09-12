https://ria.ru/20220912/zakonoproekt-1816307306.html

Многодетным могут разрешить поступать в мобилизационный резерв

Многодетным могут разрешить поступать в мобилизационный резерв - РИА Новости, 12.09.2022

Многодетным могут разрешить поступать в мобилизационный резерв

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и еще ряд депутатов внесли в палату законопроект, по которому предлагается дать гражданам, имеющим трех и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:22

2022-09-12T18:22

2022-09-12T21:40

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безопасность

андрей картаполов

общество

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и еще ряд депутатов внесли в палату законопроект, по которому предлагается дать гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание, документ доступен в базе данных Госдумы.Сейчас эта категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, не могут заключить контракт о пребывании в резерве, хотя, как показывает практика, многие хотели бы это сделать, говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту."Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание", — отмечается в тексте документа.Законопроект также предлагает уточнить саму категорию таких граждан, установив, что они освобождаются от призыва на военные сборы при условии нахождения на их иждивении детей.Одновременно законопроект вносит корреспондирующие изменения в подпункт 4 пункта 1 статьи 18 федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". В них говорится, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации дается гражданам, имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет, за исключением тех, кто пребывает в мобилизационном резерве.Для граждан, у которых изменилось число детей в период пребывания в резерве, законопроект допускает возможность досрочного исключения из резерва, отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20220912/mobilizatsiya-1816256203.html

https://ria.ru/20220505/volodin-1787092327.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, госдума рф, безопасность, андрей картаполов, общество