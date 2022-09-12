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Жители Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/zakhoroneniya-1816353173.html
Жители Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях
Жители Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях - РИА Новости, 12.09.2022
Жители Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях
Вернувшиеся после освобождения территорий Луганской Народной Республики мирные жители, в том числе города Рубежное, разыскивают родственников, погибших и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T22:54
2022-09-12T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
россия
украина
донбасс
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 сен – РИА Новости. Вернувшиеся после освобождения территорий Луганской Народной Республики мирные жители, в том числе города Рубежное, разыскивают родственников, погибших и умерших в период активных боевых действий.В начале сентября полевая команда сообщила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останков 238 человек.Она уточнила, что ее отец лежал в больнице с коронавирусом, когда начались активные бои в Рубежном, после чего всех пациентов просто выгнали из лечебного учреждения. Умер отец женщины в бомбоубежище, похоронили его зашедшие к тому моменту в город бойцы ЛНР."Многие люди ищут на местах работы полевой команды своих родственников", - рассказала РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Юлия Кожевникова. По ее словам, в Рубежном в массовых захоронениях за время боев в городе были похоронены порядка 500 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220726/rubezhnoe-1805034284.html
рубежное
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, рубежное, луганская народная республика, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Донбасс
22:54 12.09.2022 (обновлено: 22:55 12.09.2022)
 
Жители Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях

Жители освобожденного Рубежного в ЛНР ищут погибших родственников в массовых захоронениях

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРубежное
Рубежное - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рубежное. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 12 сен – РИА Новости. Вернувшиеся после освобождения территорий Луганской Народной Республики мирные жители, в том числе города Рубежное, разыскивают родственников, погибших и умерших в период активных боевых действий.
В начале сентября полевая команда сообщила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останков 238 человек.
"Нашли здесь моего папу, сейчас заполняем документы, будем забирать и перезахоранивать. Мы под обстрелами тогда бегали, а когда папа умер, мы его к санпропускнику отнесли, его подписали, и военные захоронили. Так его по подписи здесь и нашли ", - рассказала РИА Новости местная жительница Виктория Олефиренко.
Она уточнила, что ее отец лежал в больнице с коронавирусом, когда начались активные бои в Рубежном, после чего всех пациентов просто выгнали из лечебного учреждения. Умер отец женщины в бомбоубежище, похоронили его зашедшие к тому моменту в город бойцы ЛНР.
"Многие люди ищут на местах работы полевой команды своих родственников", - рассказала РИА Новости заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Юлия Кожевникова. По ее словам, в Рубежном в массовых захоронениях за время боев в городе были похоронены порядка 500 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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