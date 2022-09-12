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Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента
Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента - РИА Новости, 12.09.2022
Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента
Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 38,51 %, сообщили в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:24
2022-09-12T09:24
2022-09-12T09:24
политика
антон алиханов
калининградская область
единая россия
единый день голосования — 2022
лдпр
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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 38,51 %, сообщили в областной избирательной комиссии."Итоговая явка избирателей на выборах Губернатора Калининградской области составила 38,51 %", - сообщили в избиркоме.По итогам обработки 100 % протоколов участковых избирательных комиссий голоса избирателей среди кандидатов на должность главы региона распределились следующим образом: действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21 %, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32%.Голосование в Калининградской области проводилось с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, единый день голосования — 2022, лдпр
Политика, Антон Алиханов, Калининградская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022, ЛДПР
Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента
Итоговая явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента