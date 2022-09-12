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Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента

Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента - РИА Новости, 12.09.2022

Явка на выборах главы Калининградской области составила 38,51 процента

Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 38,51 %, сообщили в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:24

2022-09-12T09:24

2022-09-12T09:24

политика

антон алиханов

калининградская область

единая россия

единый день голосования — 2022

лдпр

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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 38,51 %, сообщили в областной избирательной комиссии."Итоговая явка избирателей на выборах Губернатора Калининградской области составила 38,51 %", - сообщили в избиркоме.По итогам обработки 100 % протоколов участковых избирательных комиссий голоса избирателей среди кандидатов на должность главы региона распределились следующим образом: действующий глава Калининградской области Антон Алиханов (от "Единой России") набирает 80,21 %, Евгений Мишин (ЛДПР) - 6,40%, Максим Буланов (КПРФ) - 4,88%, Юрий Шитиков ("Справедливая Россия - За правду") - 3,74%, Владимир Вуколов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) -1,46 %, Владимир Султанов ("Коммунисты России") - 1,32%.Голосование в Калининградской области проводилось с 9 по 11 сентября.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 39,35%. За Антона Алиханова, выдвинутого региональным отделением "Единой России", отдали свои голоса 81,06% избирателей.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Варвара Скокшина

политика, антон алиханов, калининградская область, единая россия, единый день голосования — 2022, лдпр