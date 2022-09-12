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Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% - РИА Новости, 12.09.2022
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Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% - РИА Новости, 12.09.2022
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:50
2022-09-12T01:57
политика
москва
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
01:50 12.09.2022 (обновлено: 01:57 12.09.2022)
 
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖитель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
"В Москве продолжается подсчет голосов на муниципальных выборах, и подводить итоги выборов еще рано, но можно посчитать статистику по явке. Итоговая явка составила 33,9%", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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