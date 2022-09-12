https://ria.ru/20220912/yavka-1816075401.html

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% - РИА Новости, 12.09.2022

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T01:50

2022-09-12T01:50

2022-09-12T01:57

политика

москва

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, москва, единый день голосования — 2022