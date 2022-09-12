https://ria.ru/20220912/yavka-1816075401.html
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% - РИА Новости, 12.09.2022
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:50
2022-09-12T01:50
2022-09-12T01:57
политика
москва
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024522_0:89:3134:1852_1920x0_80_0_0_c8b46b260c4018c0be68eba3c307f183.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.Отмечается, что в электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816024522_142:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6d5d961c6040b78d31512df2cc17adef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Москва, Единый день голосования — 2022
01:50 12.09.2022 (обновлено: 01:57 12.09.2022)
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9 процента