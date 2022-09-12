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В Японии недовольны мерами по сдерживанию цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
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В Японии недовольны мерами по сдерживанию цен, пишут СМИ
В Японии недовольны мерами по сдерживанию цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
В Японии недовольны мерами по сдерживанию цен, пишут СМИ
Две трети японцев – 67% - неудовлетворены мерами, которое предпринимает правительство в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:12
2022-09-12T09:12
в мире
япония
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ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Две трети японцев – 67% - неудовлетворены мерами, которое предпринимает правительство в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо, такие данные обнародовала газета "Асахи" по результатам проведенного опроса общественного мнения.Высоко оценили действия правительства в этом направлении лишь 21% опрошенных, а 67% заявили, что не считают эти меры удовлетворительными. Издание отмечает, что осенью, когда рост цен усилится, это может стать ударом по рейтингу правительства, который уже сейчас впервые с момента формирования кабинета министров в октябре прошлого года достиг отрицательных значений: в поддержку правительства выступил 41% опрошенных, 47% высказались против.Как сообщал ранее японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank, октябрь станет рекордным месяцем по росту цен на продовольствие – они вырастут на 6 тысяч наименований. Всего за осень с сентября по ноябрь вырастут цены уже примерно на 8 тысяч продуктов. Это столько же, что и за первые семь месяцев этого года. Всего же за 2022 год цены поднимутся цены примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен составит 14%.Опрос проводился 10-11 сентября методом случайной компьютерной выборки по телефону, в нем приняли участие 1462 человека.
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в мире, япония
В мире, Япония
09:12 12.09.2022
 
В Японии недовольны мерами по сдерживанию цен, пишут СМИ

"Асахи": две трети японцев считают меры правительства по сдерживанию цен недостаточными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на одной из улиц в Токио
Люди на одной из улиц в Токио - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на одной из улиц в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Две трети японцев – 67% - неудовлетворены мерами, которое предпринимает правительство в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо, такие данные обнародовала газета "Асахи" по результатам проведенного опроса общественного мнения.
Высоко оценили действия правительства в этом направлении лишь 21% опрошенных, а 67% заявили, что не считают эти меры удовлетворительными. Издание отмечает, что осенью, когда рост цен усилится, это может стать ударом по рейтингу правительства, который уже сейчас впервые с момента формирования кабинета министров в октябре прошлого года достиг отрицательных значений: в поддержку правительства выступил 41% опрошенных, 47% высказались против.
Как сообщал ранее японский научно-исследовательский центр Teikoku Databank, октябрь станет рекордным месяцем по росту цен на продовольствие – они вырастут на 6 тысяч наименований. Всего за осень с сентября по ноябрь вырастут цены уже примерно на 8 тысяч продуктов. Это столько же, что и за первые семь месяцев этого года. Всего же за 2022 год цены поднимутся цены примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен составит 14%.
Опрос проводился 10-11 сентября методом случайной компьютерной выборки по телефону, в нем приняли участие 1462 человека.
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