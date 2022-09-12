https://ria.ru/20220912/yamal-1816175129.html

Проблему последних обманутых дольщиков решили на Ямале

Проблему последних обманутых дольщиков решили на Ямале - РИА Новости, 12.09.2022

Проблему последних обманутых дольщиков решили на Ямале

Власти решили проблему последних в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обманутых дольщиков – собственников квартир в доме в городе Тарко-Сале, сообщает... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:33

2022-09-12T13:33

2022-09-12T13:33

ямало-ненецкий автономный округ

обманутые дольщики в россии

жилье

тарко-сале

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Власти решили проблему последних в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обманутых дольщиков – собственников квартир в доме в городе Тарко-Сале, сообщает пресс-служба губернатора региона."Дом в Тарко-Сале исключен из Единого реестра проблемных объектов России. Права граждан полностью восстановлены, 32 некогда обманутых дольщика могут оформить квартиры в собственность. Долгострой в Тарко-Сале значился последним в регионе, включенным в Единый реестр проблемных объектов", - говорится в сообщении.В настоящее время на территории России порядка 1249 проблемных объектов."Ямало-Ненецкий автономный округ является лидером по восстановлению прав пострадавших граждан в субъектах РФ. С 2018 года уже восстановлены права порядка 500 граждан. Им предоставлены квартиры или социальные выплаты, уже семь проблемных объектов введены в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.Для решения этой проблемы в округе принят закон "О мерах государственной поддержки граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами". Применяются следующие механизмы восстановления прав граждан: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом и возврат вложенных в строительство средств, уточняют власти.

https://ria.ru/20220825/stroitelstvo-1812102048.html

тарко-сале

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

обманутые дольщики в россии, жилье, тарко-сале, ямал