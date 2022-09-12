https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html

В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы

В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы - РИА Новости, 12.09.2022

В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы

Семь востребованных специалистов с августа вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:37

2022-09-12T13:37

2022-09-12T13:37

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

образование

образование - общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Семь востребованных специалистов с августа вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона.С начала учебного года педагогический состав ноябрьских школ в рамках проекта пополнили два молодых педагога: Анастасия Тархова – учитель русского языка и Юлия Бодрова – учитель математики. При этом Анастасия пришла работать в школу, которую окончила."Замечательный проект. Это хорошо, когда выпускникам помогают в трудоустройстве, сопровождают их, информируют о мерах поддержки, консультируют по житейским вопросам", - приводятся в сообщении слова Юлии Бодровой.Еще один участник проекта – Валерия Биллер - недавно пополнила штат управления городского хозяйства в Уренгое, заняв должность инженера.Проект, запущенный в прошлом году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, уже пополнил рынок труда региона 19 квалифицированными специалистами.Службой занятости населения организована работа по сопровождению студентов, окончивших школу с медалью, обучающихся на последних и предпоследних курсах в высших учебных заведениях. За каждым из них закрепляется карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных мероприятиях по профилю обучения, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html

https://ria.ru/20220905/otdeleniya-1814522705.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), образование, образование - общество