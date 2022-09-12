https://ria.ru/20220912/vypuskniki-1816174303.html
В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы
В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы - РИА Новости, 12.09.2022
В ЯНАО возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы
Семь востребованных специалистов с августа вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:37
2022-09-12T13:37
2022-09-12T13:37
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
общество
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
образование
образование - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Семь востребованных специалистов с августа вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона.С начала учебного года педагогический состав ноябрьских школ в рамках проекта пополнили два молодых педагога: Анастасия Тархова – учитель русского языка и Юлия Бодрова – учитель математики. При этом Анастасия пришла работать в школу, которую окончила."Замечательный проект. Это хорошо, когда выпускникам помогают в трудоустройстве, сопровождают их, информируют о мерах поддержки, консультируют по житейским вопросам", - приводятся в сообщении слова Юлии Бодровой.Еще один участник проекта – Валерия Биллер - недавно пополнила штат управления городского хозяйства в Уренгое, заняв должность инженера.Проект, запущенный в прошлом году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, уже пополнил рынок труда региона 19 квалифицированными специалистами.Службой занятости населения организована работа по сопровождению студентов, окончивших школу с медалью, обучающихся на последних и предпоследних курсах в высших учебных заведениях. За каждым из них закрепляется карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных мероприятиях по профилю обучения, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220816/vypuskniki-1810019717.html
https://ria.ru/20220905/otdeleniya-1814522705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), образование, образование - общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Общество, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Образование, Образование - Общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Семь востребованных специалистов с августа вернулись в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в рамках программы "Ориентир: Ямал", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На предприятия округа в рамках программы "Ориентир: Ямал" возвращаются лучшие выпускники школ, окончившие вузы. С августа на работу устроились семь востребованных специалистов. Они приняты в образовательные организации, на предприятия нефтегазового комплекса, в учреждения администрации в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.
С начала учебного года педагогический состав ноябрьских школ в рамках проекта пополнили два молодых педагога: Анастасия Тархова – учитель русского языка и Юлия Бодрова – учитель математики. При этом Анастасия пришла работать в школу, которую окончила.
"Замечательный проект. Это хорошо, когда выпускникам помогают в трудоустройстве, сопровождают их, информируют о мерах поддержки, консультируют по житейским вопросам", - приводятся в сообщении слова Юлии Бодровой.
Еще один участник проекта – Валерия Биллер - недавно пополнила штат управления городского хозяйства в Уренгое, заняв должность инженера.
"Благодаря проекту ямальский рынок труда пополняется квалифицированными кадрами. На сопровождении в настоящее время находятся 20 студентов, завершающих обучение в 2023 году", – цитирует пресс-служба начальника отдела содействия занятости населения департамента занятости населения ЯНАО Марию Омельченко.
Проект, запущенный в прошлом году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
, уже пополнил рынок труда региона 19 квалифицированными специалистами.
Службой занятости населения организована работа по сопровождению студентов, окончивших школу с медалью, обучающихся на последних и предпоследних курсах в высших учебных заведениях. За каждым из них закрепляется карьерный консультант. Наставник оказывает помощь в прохождении учебной практики или стажировки, подбирает рабочее место с учетом пожеланий будущего выпускника, организует участие в региональных и муниципальных мероприятиях по профилю обучения, уточняет пресс-служба.