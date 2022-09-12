https://ria.ru/20220912/vybory-1816113895.html
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах
"Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:58
2022-09-12T10:58
2022-09-12T10:58
политика
сергей перминов
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Мы воспринимаем этот результат через призму гигантской ответственности… такой огромный кредит доверия от каждого жителя, который отдал за нас свой голос - это огромная ответственность, для того, чтобы мы следующие пять лет не подвели тех, кто нам доверил нам своё будущее", - сказал Перминов.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, сергей перминов, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Сергей Перминов, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах
Замсекретаря Генсовета ЕР Перминов заявил о получении кредита доверия от населения