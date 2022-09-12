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Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах - РИА Новости, 12.09.2022
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Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах
"Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:58
2022-09-12T10:58
политика
сергей перминов
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Мы воспринимаем этот результат через призму гигантской ответственности… такой огромный кредит доверия от каждого жителя, который отдал за нас свой голос - это огромная ответственность, для того, чтобы мы следующие пять лет не подвели тех, кто нам доверил нам своё будущее", - сказал Перминов.
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политика, сергей перминов, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Сергей Перминов, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
10:58 12.09.2022
 
Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах

Замсекретаря Генсовета ЕР Перминов заявил о получении кредита доверия от населения

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в медиабанкСотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
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Сотрудница избирательного участка в Томске вносит данные по бюллетеням после завершения голосования на досрочных выборах губернатора области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Мы воспринимаем этот результат через призму гигантской ответственности… такой огромный кредит доверия от каждого жителя, который отдал за нас свой голос - это огромная ответственность, для того, чтобы мы следующие пять лет не подвели тех, кто нам доверил нам своё будущее", - сказал Перминов.
Итоги выборов глав регионов России
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Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаСергей ПерминовЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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