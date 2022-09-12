https://ria.ru/20220912/vybory-1816113895.html

Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах

Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах - РИА Новости, 12.09.2022

Перминов прокомментировал результаты "Единой России" на прошедших выборах

"Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

2022-09-12T10:58

политика

сергей перминов

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" воспринимает свой результат на прошедших выборах как огромный кредит доверия от граждан, которые отдали за партию свой голос, заявил замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Мы воспринимаем этот результат через призму гигантской ответственности… такой огромный кредит доверия от каждого жителя, который отдал за нас свой голос - это огромная ответственность, для того, чтобы мы следующие пять лет не подвели тех, кто нам доверил нам своё будущее", - сказал Перминов.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сергей перминов, единая россия, единый день голосования — 2022