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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пензенской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,88% голосов после обработки 90,79% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:24

2022-09-12T02:24

2022-09-12T02:24

политика

пензенская область

единая россия

цик рф

единый день голосования — 2022

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Пензенской области с 74,88% голосов после обработки 90,79% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после обработки 90,79% протоколов "Единая Россия" набирает 74,88% голосов, КПРФ - 8,51%, ЛДПР - 5,47%, Партия пенсионеров - 3,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,37%, "Новые люди" - 2,95%.В парламент региона седьмого созыва на пять лет избираются 36 депутатов: 18 по партийным спискам и еще столько же одномандатников. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Партии пенсионеров. По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы. Всего на 36 депутатских мандатов претендуют 412 кандидатов.Голосование проходило с 9 по 11 сентября. По данным облизбиркома, явка на 18.00 мск воскресенья составила 48,49%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

политика, пензенская область, единая россия, цик рф, единый день голосования — 2022