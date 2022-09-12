https://ria.ru/20220912/vvp-1816190008.html

Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин

Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022

Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин

Сокращение ВВП замедлилось до 4,3%, экономическая активность возросла, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:56

2022-09-12T13:56

2022-09-12T14:07

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сокращение ВВП замедлилось до 4,3%, экономическая активность возросла, сообщил президент РФ Владимир Путин."В целом, сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин