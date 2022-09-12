https://ria.ru/20220912/vvp-1816190008.html
Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин
Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин
Сокращение ВВП замедлилось до 4,3%, экономическая активность возросла, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:56
2022-09-12T13:56
2022-09-12T14:07
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сокращение ВВП замедлилось до 4,3%, экономическая активность возросла, сообщил президент РФ Владимир Путин."В целом, сокращение ВВП в июле замедлилось до 4,3%. Напомню, что месяцем ранее оно оценивалось в 4,9%. Показательно, что в августе оживилось и кредитование экономии, реального сектора и населения со стороны банков. Это, конечно, хороший знак, свидетельствующий о росте экономической активности", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816189996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
13:56 12.09.2022 (обновлено: 14:07 12.09.2022)
Сокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, заявил Путин
Путин: cокращение ВВП замедлилось до 4,3 процента, экономическая активность возросла