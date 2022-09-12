https://ria.ru/20220912/vr-rekonstruktsiya-1816139675.html

VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года

VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года - РИА Новости, 12.09.2022

VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года

Реконструкция в виртуальной реальности РИА Новости о первом русском кругосветном плавании на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:16

2022-09-12T12:16

2022-09-12T12:35

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МОСКВА, 12 сент, - РИА Новости. Реконструкция в виртуальной реальности РИА Новости о первом русском кругосветном плавании на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского названа ICT.Moscow одним из наиболее заметных российских проектов в VR в первом полугодии 2022 года.РИА Новости реализует проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В публичном поле проект стартует в ноябре 2022 года сразу на нескольких платформах, включая Steam, самую популярную и быстрорастущую на мировом рынке иммерсивных технологий.Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" — это игровая историческая VR-реконструкция. Надев VR-шлем, пользователь перенесется в конец XVIII – начало XIX века, когда зарождалась, готовилась и проходила первая русская кругосветная морская экспедиция. В теле и от лица ее капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского пользователь проживет моменты, которые стали ключевыми для подготовки и благополучного течения этого путешествия.ICT.Moscow – новая платформа о цифровых технологиях Москвы, где собран каталог ИТ-решений и публикуются самые актуальные новости отрасли. Эти ключевые разделы — наряду c презентациями стартапов и крупных московских разработчиков, обзорами российских и зарубежных исследований, контактами для нетворкинга и календарем мероприятий — создают наиболее полную картину развития рынка технологий в Москве и за ее пределами.Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Основная цель деятельности — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На первый грантовый конкурс, прошедший в 2021 году, подано 12 460 заявок из 83 субъектов Российской Федерации, по итогам независимой экспертной оценки поддержаны 1 462 проектные команды из 79 регионов. 20 января 2022 года завершилась заявочная кампания первого грантового конкурса 2022 года, на который подано 10 290 творческих инициатив от жителей 84 субъектов. За два конкурса в системе сайта фонд культурных инициатив.рф зарегистрировалось свыше 61 000 авторов творческих проектов и креативных команд России.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

новости агентства, россия, риа новости, виртуальная реальность, социальный навигатор, история, иван крузенштерн, москва