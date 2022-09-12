Рейтинг@Mail.ru
VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/vr-rekonstruktsiya-1816139675.html
VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года
VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года - РИА Новости, 12.09.2022
VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года
Реконструкция в виртуальной реальности РИА Новости о первом русском кругосветном плавании на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:16
2022-09-12T12:35
новости агентства
россия
риа новости
виртуальная реальность
социальный навигатор
история
иван крузенштерн
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816135740_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_2d6d2afd09fad752133cb63e5e055598.png
МОСКВА, 12 сент, - РИА Новости. Реконструкция в виртуальной реальности РИА Новости о первом русском кругосветном плавании на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского названа ICT.Moscow одним из наиболее заметных российских проектов в VR в первом полугодии 2022 года.РИА Новости реализует проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В публичном поле проект стартует в ноябре 2022 года сразу на нескольких платформах, включая Steam, самую популярную и быстрорастущую на мировом рынке иммерсивных технологий.Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" — это игровая историческая VR-реконструкция. Надев VR-шлем, пользователь перенесется в конец XVIII – начало XIX века, когда зарождалась, готовилась и проходила первая русская кругосветная морская экспедиция. В теле и от лица ее капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского пользователь проживет моменты, которые стали ключевыми для подготовки и благополучного течения этого путешествия.ICT.Moscow – новая платформа о цифровых технологиях Москвы, где собран каталог ИТ-решений и публикуются самые актуальные новости отрасли. Эти ключевые разделы — наряду c презентациями стартапов и крупных московских разработчиков, обзорами российских и зарубежных исследований, контактами для нетворкинга и календарем мероприятий — создают наиболее полную картину развития рынка технологий в Москве и за ее пределами.Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Основная цель деятельности — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На первый грантовый конкурс, прошедший в 2021 году, подано 12 460 заявок из 83 субъектов Российской Федерации, по итогам независимой экспертной оценки поддержаны 1 462 проектные команды из 79 регионов. 20 января 2022 года завершилась заявочная кампания первого грантового конкурса 2022 года, на который подано 10 290 творческих инициатив от жителей 84 субъектов. За два конкурса в системе сайта фонд культурных инициатив.рф зарегистрировалось свыше 61 000 авторов творческих проектов и креативных команд России.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20220910/raboty-1815618755.html
https://ria.ru/20220908/premiya-1815427609.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816135740_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cffef2ebd11090d792b1e8dc4592013a.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, россия, риа новости, виртуальная реальность, социальный навигатор, история, иван крузенштерн, москва
Новости агентства, Россия, РИА Новости, Виртуальная реальность, Социальный навигатор, история, Иван Крузенштерн, Москва
12:16 12.09.2022 (обновлено: 12:35 12.09.2022)
 

VR-реконструкция РИА Новости вошла в число знаковых медиапроектов 2022 года

© РИА НовостиVR-реконструкция "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна"
VR-реконструкция Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сент, - РИА Новости. Реконструкция в виртуальной реальности РИА Новости о первом русском кругосветном плавании на шлюпах "Надежда" и "Нева" под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского названа ICT.Moscow одним из наиболее заметных российских проектов в VR в первом полугодии 2022 года.
РИА Новости реализует проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В публичном поле проект стартует в ноябре 2022 года сразу на нескольких платформах, включая Steam, самую популярную и быстрорастущую на мировом рынке иммерсивных технологий.
Работа с конкурса Стенина-2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 19:30
Работы шорт-листа конкурса Стенина-2022 покажут на Chambre 07
Проект "Первые в истории: кругосветное плавание Крузенштерна" — это игровая историческая VR-реконструкция. Надев VR-шлем, пользователь перенесется в конец XVIII – начало XIX века, когда зарождалась, готовилась и проходила первая русская кругосветная морская экспедиция. В теле и от лица ее капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского пользователь проживет моменты, которые стали ключевыми для подготовки и благополучного течения этого путешествия.
ICT.Moscow – новая платформа о цифровых технологиях Москвы, где собран каталог ИТ-решений и публикуются самые актуальные новости отрасли. Эти ключевые разделы — наряду c презентациями стартапов и крупных московских разработчиков, обзорами российских и зарубежных исследований, контактами для нетворкинга и календарем мероприятий — создают наиболее полную картину развития рынка технологий в Москве и за ее пределами.
Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, которая была озвучена 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Основная цель деятельности — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. На первый грантовый конкурс, прошедший в 2021 году, подано 12 460 заявок из 83 субъектов Российской Федерации, по итогам независимой экспертной оценки поддержаны 1 462 проектные команды из 79 регионов. 20 января 2022 года завершилась заявочная кампания первого грантового конкурса 2022 года, на который подано 10 290 творческих инициатив от жителей 84 субъектов. За два конкурса в системе сайта фонд культурных инициатив.рф зарегистрировалось свыше 61 000 авторов творческих проектов и креативных команд России.
Награда национальной премии в области журналистики по направлениям экономики и финансов Финкор - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:30
Корреспондент РИА Новости получила премию "Финкор"
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 8 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 10,5 млн подписчиков.
 
Новости агентстваРоссияРИА НовостиВиртуальная реальностьСоциальный навигатористорияИван КрузенштернМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала