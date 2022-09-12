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Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
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Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму
Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму
Кандидат в губернаторы Саратовской области от партии "Родина", член Общественной палаты региона Александр Ванцов побеждает по одномандатному округу на выборах в РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:14
2022-09-12T08:14
политика
роман бусаргин
саратовская область
саратов
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в губернаторы Саратовской области от партии "Родина", член Общественной палаты региона Александр Ванцов побеждает по одномандатному округу на выборах в областную думу с 32,82% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные областной избирательной комиссии.Согласно данным на сайте облизбиркома, после подсчета 100% протоколов Ванцов лидирует с 32,82% голосов по Заводскому одномандатному округу №2 в Саратове, его ближайший соперник - директор городского дома культуры национального творчества Наталья Косырева ("Единая Россия") набрала 25,54%.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 98,99% протоколов врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,39% голосов, остальные четыре кандидата набирают от 2,13% до 14,34%, в том числе экс-депутат саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - 5,73%, а Ванцов - 2,13%.После подсчета 100% протоколов Чеботарев также побеждает по Энгельсскому одномандатному округу №23 на выборах в областную думу с 36,57% голосов.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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политика, роман бусаргин, саратовская область, саратов, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Роман Бусаргин, Саратовская область, Саратов, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
08:14 12.09.2022
 
Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму

Кандидат в саратовские губернаторы Ванцов прошел в облдуму с 32,82 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
В информационном центре ЦИК РФ в Москве
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Кандидат в губернаторы Саратовской области от партии "Родина", член Общественной палаты региона Александр Ванцов побеждает по одномандатному округу на выборах в областную думу с 32,82% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные областной избирательной комиссии.
Согласно данным на сайте облизбиркома, после подсчета 100% протоколов Ванцов лидирует с 32,82% голосов по Заводскому одномандатному округу №2 в Саратове, его ближайший соперник - директор городского дома культуры национального творчества Наталья Косырева ("Единая Россия") набрала 25,54%.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводилось с 9 по 11 сентября. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,47%. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 98,99% протоколов врио губернатора Роман Бусаргин ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,39% голосов, остальные четыре кандидата набирают от 2,13% до 14,34%, в том числе экс-депутат саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" - 5,73%, а Ванцов - 2,13%.
После подсчета 100% протоколов Чеботарев также побеждает по Энгельсскому одномандатному округу №23 на выборах в областную думу с 36,57% голосов.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаРоман БусаргинСаратовская областьСаратовЦИК РФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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