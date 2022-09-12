https://ria.ru/20220912/valyuta-1816266479.html
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля - РИА Новости, 12.09.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,28 копейки - до 60,4568 рубля, курс евро вырос на 45,56 копейки, до 61,3127... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:22
2022-09-12T16:22
2022-09-12T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,28 копейки - до 60,4568 рубля, курс евро вырос на 45,56 копейки, до 61,3127 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля, евро — 61,31 рубля