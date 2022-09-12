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Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля - РИА Новости, 12.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220912/valyuta-1816266479.html
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля - РИА Новости, 12.09.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,28 копейки - до 60,4568 рубля, курс евро вырос на 45,56 копейки, до 61,3127... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:22
2022-09-12T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,28 копейки - до 60,4568 рубля, курс евро вырос на 45,56 копейки, до 61,3127 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
16:22 12.09.2022
 
Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля

Официальный курс доллара на вторник составил 60,46 рубля, евро — 61,31 рубля

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,28 копейки - до 60,4568 рубля, курс евро вырос на 45,56 копейки, до 61,3127 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
14:56
Путин назвал приоритет для российской экономики
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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