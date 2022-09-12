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Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении - РИА Новости, 12.09.2022
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Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении - РИА Новости, 12.09.2022
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении
При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:17
2022-09-12T02:17
общество
лариса сорокина
рудн
пенсионеры
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.Сорокина подчеркнула, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.
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общество, лариса сорокина, рудн, пенсионеры
Общество, Лариса Сорокина, РУДН, Пенсионеры
02:17 12.09.2022
 
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

Доцент Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

© РИА Новости / Илья ПиталевПенсионеры
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Пенсионеры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.
Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.
Сорокина подчеркнула, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.
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