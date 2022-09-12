https://ria.ru/20220912/uvolnenie-1816073879.html

Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении - РИА Новости, 12.09.2022

Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении

При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:17

2022-09-12T02:17

2022-09-12T02:17

общество

лариса сорокина

рудн

пенсионеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0d/1809354256_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83c15723f90d3dba70dc5ec6a559131d.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.Сорокина подчеркнула, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.

https://ria.ru/20220910/pensiya-1815802534.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, лариса сорокина, рудн, пенсионеры