https://ria.ru/20220912/uvolnenie-1816073879.html
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении - РИА Новости, 12.09.2022
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении
При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:17
2022-09-12T02:17
2022-09-12T02:17
общество
лариса сорокина
рудн
пенсионеры
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.Сорокина подчеркнула, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.
https://ria.ru/20220910/pensiya-1815802534.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, лариса сорокина, рудн, пенсионеры
Общество, Лариса Сорокина, РУДН, Пенсионеры
Пенсионерам рассказали, на что нельзя соглашаться при увольнении
Доцент Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости.
При увольнении в связи с выходом на пенсию не стоит переходить на срочный трудовой договор, сообщила
агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
По ее словам, если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни – работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении.
Если пенсионера увольняют в связи с сокращением, ему обязаны выплатить выходное пособие. Однако иногда таких сотрудников переводят на срочный трудовой договор и в дальнейшем не продлевают его. В таком случае выходные пособия, связанные с сокращением, не предусмотрены, предупредила эксперт.
Сорокина подчеркнула, что срочный трудовой договор можно заключить только при согласии обеих сторон, и принуждать к этому пенсионера никто не вправе.