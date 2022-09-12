https://ria.ru/20220912/uilyam-1816122140.html

Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II - РИА Новости, 12.09.2022

Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II и получения вследствие этого новых титулов, сообщает британская... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:28

2022-09-12T11:28

2022-09-12T11:28

в мире

великобритания

умерла королева елизавета ii

уильям, герцог кембриджский

кейт миддлтон

елизавета ii

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II и получения вследствие этого новых титулов, сообщает британская газета Daily Star со ссылкой на источники.После смерти Елизаветы II Уильям сразу унаследовал титул герцога Корнуэльского и теперь является герцогом Корнуэльским и Кембриджским, а Кейт - герцогиней Корнуэльской и Кембриджской. В пятницу 9 сентября британский король Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским, а его супругу Кейт – принцессой Уэльской. Это титул, который в последний раз использовала мать Уильяма принцесса Диана.По данным газеты, после получения новых титулов состояние принца Уильяма теперь оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Получение титулов герцога Корнуэльского и герцогини Корнуэльской означало, что Уильям и Кейт унаследуют большое количество земель, лесов, рек и активов, пишет газета.В настоящее время принц и принцесса Уэльские владеют около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть из которых также включает Национальный парк Дартмур, сообщает издание со ссылкой на источники.Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220909/uilyam-1815648349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii, уильям, герцог кембриджский, кейт миддлтон, елизавета ii