Скорость решает. Ученые исследуют способ ускорения передачи данных в сети

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские ученые исследуют метод, позволяющий до двух раз ускорить передачу данных по сети. Авторы методики считают, что результаты их исследования помогут эффективно развивать в России системы связи и интернета вещей (Internet of Things). Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Ускорить передачу данных в сети и увеличить охват абонентов на одной частоте можно при помощи развития технологий неортогонального множественного доступа (NOMA), объяснили ученые университета. По их словам, основное преимущество этой технологии в возможности одновременного использования частотного диапазона для подключения многими пользователями.В вузе подчеркнули, что при помощи результатов их исследования можно увеличить суммарную скорость передачи информации по сети до двух раз, а развитие NOMA и применение на практике в будущем, при внедрении соответствующих стандартов и разработке оборудования нового поколения позволит российским операторам связи сэкономить средства за счет аренды меньших полос частот у государства.Еще одна перспектива работы – создание новых возможностей для развития в России системы интернета вещей (Internet of Things). Это сеть передачи данных между различными устройствами, например, будильником, принтером, планшетом и кухонной плитой. Суть концепции в обмене и взаимодействии вещей без непосредственного участия человека.Чтобы система работала, для каждого устройства нужно создать устойчивый к помехам и искажениям канал связи. В ходе последнего этапа работы, сотрудники ТУСУРа получили оценки помехоустойчивости и количества подключений, которые способны обеспечить различные методы неортогонального доступа для систем интернета вещей."Это новые методы, они исследуются несколькими научными коллективами в разных уголках мира, а на практике в существующие системы связи до сих пор не внедрены. Причина в ряде нерешенных проблем – вычислительной сложности, отсутствии синхронизации, недостаточной проработки алгоритмов формирования и обработки сигналов", – отметил Евгений Рогожников.Согласно сообщению "Проектного офиса ТУСУР "Приоритет 2030", исследователям удалось учитывать реальные каналы связи и искажающие их воздействия. Это позволило подойти к решению проблем реализации интернета вещей ближе, чем в аналогичных проектах.В ТУСУР работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно- космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимости в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские ученые исследуют метод, позволяющий до двух раз ускорить передачу данных по сети. Авторы методики считают, что результаты их исследования помогут эффективно развивать в России системы связи и интернета вещей (Internet of Things). Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.
Ускорить передачу данных в сети и увеличить охват абонентов на одной частоте можно при помощи развития технологий неортогонального множественного доступа (NOMA), объяснили ученые университета. По их словам, основное преимущество этой технологии в возможности одновременного использования частотного диапазона для подключения многими пользователями.
В вузе подчеркнули, что при помощи результатов их исследования можно увеличить суммарную скорость передачи информации по сети до двух раз, а развитие NOMA и применение на практике в будущем, при внедрении соответствующих стандартов и разработке оборудования нового поколения позволит российским операторам связи сэкономить средства за счет аренды меньших полос частот у государства.
"В ходе научной работы мы проводили математическое моделирование систем связи с применением новых методов неортогонального множественного доступа. В перспективе коммуникационные системы с такими технологиями могут кратно повысить скорость передачи данных – за счет многократного использования частотно-временного ресурса", – пояснил заведующий кафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Евгений Рогожников.
Еще одна перспектива работы – создание новых возможностей для развития в России системы интернета вещей (Internet of Things). Это сеть передачи данных между различными устройствами, например, будильником, принтером, планшетом и кухонной плитой. Суть концепции в обмене и взаимодействии вещей без непосредственного участия человека.
Чтобы система работала, для каждого устройства нужно создать устойчивый к помехам и искажениям канал связи. В ходе последнего этапа работы, сотрудники ТУСУРа получили оценки помехоустойчивости и количества подключений, которые способны обеспечить различные методы неортогонального доступа для систем интернета вещей.
"Это новые методы, они исследуются несколькими научными коллективами в разных уголках мира, а на практике в существующие системы связи до сих пор не внедрены. Причина в ряде нерешенных проблем – вычислительной сложности, отсутствии синхронизации, недостаточной проработки алгоритмов формирования и обработки сигналов", – отметил Евгений Рогожников.
Согласно сообщению "Проектного офиса ТУСУР "Приоритет 2030", исследователям удалось учитывать реальные каналы связи и искажающие их воздействия. Это позволило подойти к решению проблем реализации интернета вещей ближе, чем в аналогичных проектах.
В ТУСУР работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно- космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимости в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.
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