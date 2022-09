https://ria.ru/20220912/tusur-1815668382.html

Скорость решает. Ученые исследуют способ ускорения передачи данных в сети

Скорость решает. Ученые исследуют способ ускорения передачи данных в сети - РИА Новости, 12.09.2022

Скорость решает. Ученые исследуют способ ускорения передачи данных в сети

Российские ученые исследуют метод, позволяющий до двух раз ускорить передачу данных по сети. Авторы методики считают, что результаты их исследования помогут... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:00

2022-09-12T03:00

2022-09-12T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

томский университет систем управления и радиоэлектроники

технологии

россия

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150066/51/1500665139_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_d5ad09c81a657a1015324906cd617053.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Российские ученые исследуют метод, позволяющий до двух раз ускорить передачу данных по сети. Авторы методики считают, что результаты их исследования помогут эффективно развивать в России системы связи и интернета вещей (Internet of Things). Об этом сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Ускорить передачу данных в сети и увеличить охват абонентов на одной частоте можно при помощи развития технологий неортогонального множественного доступа (NOMA), объяснили ученые университета. По их словам, основное преимущество этой технологии в возможности одновременного использования частотного диапазона для подключения многими пользователями.В вузе подчеркнули, что при помощи результатов их исследования можно увеличить суммарную скорость передачи информации по сети до двух раз, а развитие NOMA и применение на практике в будущем, при внедрении соответствующих стандартов и разработке оборудования нового поколения позволит российским операторам связи сэкономить средства за счет аренды меньших полос частот у государства.Еще одна перспектива работы – создание новых возможностей для развития в России системы интернета вещей (Internet of Things). Это сеть передачи данных между различными устройствами, например, будильником, принтером, планшетом и кухонной плитой. Суть концепции в обмене и взаимодействии вещей без непосредственного участия человека.Чтобы система работала, для каждого устройства нужно создать устойчивый к помехам и искажениям канал связи. В ходе последнего этапа работы, сотрудники ТУСУРа получили оценки помехоустойчивости и количества подключений, которые способны обеспечить различные методы неортогонального доступа для систем интернета вещей."Это новые методы, они исследуются несколькими научными коллективами в разных уголках мира, а на практике в существующие системы связи до сих пор не внедрены. Причина в ряде нерешенных проблем – вычислительной сложности, отсутствии синхронизации, недостаточной проработки алгоритмов формирования и обработки сигналов", – отметил Евгений Рогожников.Согласно сообщению "Проектного офиса ТУСУР "Приоритет 2030", исследователям удалось учитывать реальные каналы связи и искажающие их воздействия. Это позволило подойти к решению проблем реализации интернета вещей ближе, чем в аналогичных проектах.В ТУСУР работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно- космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимости в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.

https://ria.ru/20220629/mtusi-1798691630.html

https://ria.ru/20220426/mtusi-1785272868.html

россия

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, томский университет систем управления и радиоэлектроники, технологии, россия, томская область