Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
Глава МИД Турции Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
© AP Photo / Fatih AktasМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© AP Photo / Fatih Aktas
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других".
"…Если вы пускаетесь в авантюры за счет других, вы будете страдать от последствий. Это предупреждение для Греции", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.