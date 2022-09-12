https://ria.ru/20220912/turtsiya-1816128079.html

Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"

Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других" - РИА Новости, 12.09.2022

Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других". РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:44

2022-09-12T11:44

2022-09-12T11:44

в мире

мевлют чавушоглу

хулуси акар

никос дендиас

анкара (провинция)

турция

греция

нато

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других"."…Если вы пускаетесь в авантюры за счет других, вы будете страдать от последствий. Это предупреждение для Греции", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.

https://ria.ru/20220912/posol-1816112653.html

анкара (провинция)

турция

греция

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Варвара Скокшина

в мире, мевлют чавушоглу, хулуси акар, никос дендиас, анкара (провинция), турция, греция, нато, зрк с-300, f-16