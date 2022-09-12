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Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других" - РИА Новости, 12.09.2022
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Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других" - РИА Новости, 12.09.2022
Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других". РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:44
2022-09-12T11:44
в мире
мевлют чавушоглу
хулуси акар
никос дендиас
анкара (провинция)
турция
греция
нато
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других"."…Если вы пускаетесь в авантюры за счет других, вы будете страдать от последствий. Это предупреждение для Греции", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
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анкара (провинция)
турция
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в мире, мевлют чавушоглу, хулуси акар, никос дендиас, анкара (провинция), турция, греция, нато, зрк с-300, f-16
В мире, Мевлют Чавушоглу, Хулуси Акар, Никос Дендиас, Анкара (провинция), Турция, Греция, НАТО, ЗРК С-300, F-16
11:44 12.09.2022
 
Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"

Глава МИД Турции Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях "авантюр за счет других"

© AP Photo / Fatih AktasМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Грецию о последствиях в случае "авантюр за счет других".
"…Если вы пускаетесь в авантюры за счет других, вы будете страдать от последствий. Это предупреждение для Греции", - сказал Чавушоглу, выступая в Анкаре.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
10:51
Экс-посол Турции призвал принять меры из-за антитурецкой кампании в Киеве
 
В миреМевлют ЧавушоглуХулуси АкарНикос ДендиасАнкара (провинция)ТурцияГрецияНАТОЗРК С-300F-16
 
 
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