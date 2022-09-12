https://ria.ru/20220912/turisty-1816088499.html
Туристический поток по России с мая по август составил 25 миллионов человек
Туристический поток по России с мая по август составил 25 миллионов человек - РИА Новости, 12.09.2022
Туристический поток по России с мая по август составил 25 миллионов человек
Турпоток по России с мая по август составил около 25 миллионов человек, это больше показателей прошлого года и допандемийного времени, а вот спрос на отдых в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:08
2022-09-12T08:08
2022-09-12T08:19
туризм
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Турпоток по России с мая по август составил около 25 миллионов человек, это больше показателей прошлого года и допандемийного времени, а вот спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера."Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/berbok-1815852500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
Туризм, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм
08:08 12.09.2022 (обновлено: 08:19 12.09.2022)
Туристический поток по России с мая по август составил 25 миллионов человек
Ростуризм: туристический поток по России с мая по август составил 25 миллионов человек
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Турпоток по России с мая по август составил около 25 миллионов человек, это больше показателей прошлого года и допандемийного времени, а вот спрос на отдых в Крыму этим летом упал на 19% относительно 2021 года, сообщила
глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Подвели предварительные итоги высокого летнего сезона. С мая по август в стране отдохнуло около 25 миллионов человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные. Падение спроса в Крыму – 19% относительно 2021 года, а в Краснодарском крае показатели турпотока даже превысили прошлогодние на несколько процентов", - написала Догузова на своем канале в мессенджере Telegram.
Она отметила также, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом возрос интерес к отдыху на Северном Кавказе. А лидерами в рейтинге познавательных городских поездок стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, Нижний Новгород, Казань, маршруты по историческим городам Золотого кольца, Русского Севера.
"Впереди золотая осень, старт горнолыжного сезона – продажи туров и бронирования гостиниц на этот период возросли в два-три раза благодаря нашей программе туристического кешбэка", - заключила глава ведомства.