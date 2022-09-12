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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи" - РИА Новости, 12.09.2022
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.
2022-09-12T12:00
2022-09-12T12:00
2022-09-12T12:00
страхи
наталья лосева
подкаст
психология
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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста «Страхи» говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.
audio/mpeg
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста «Страхи» говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.
audio/mpeg
Слушайте новый сезон подкаста "Страхи" по понедельникам в 12:00.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наталья лосева, подкаст, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Подкаст, Психология
Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"
Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.