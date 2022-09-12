https://ria.ru/20220912/treyler-1815473306.html

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи" - РИА Новости, 12.09.2022

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи"

Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста "Страхи" говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы.

2022-09-12T12:00

2022-09-12T12:00

2022-09-12T12:00

страхи

наталья лосева

подкаст

психология

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Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи" Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста «Страхи» говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. audio/mpeg

Сезон "Детские травмы". Трейлер подкаста "Страхи" Проблемы с противоположным полом, чувством вины, неполноценности или обиды. Неумение налаживать отношения, выстраивать границы или просто копить деньги. Что если всё это результат накопившихся проблем из детства? В новом сезоне подкаста «Страхи» говорим о детских травмах, их проработке и том как раз и навсегда решить свои детско-взрослые проблемы. audio/mpeg

Слушайте новый сезон подкаста "Страхи" по понедельникам в 12:00.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Юлия МирейМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, подкаст, психология, аудио