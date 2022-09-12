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Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей - РИА Новости, 12.09.2022
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Культура
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Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей
Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей - РИА Новости, 12.09.2022
Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей
Онлайн-платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей с момента запуска, сообщила замгендиректора галереи по научной работе Татьяна... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:47
2022-09-12T19:08
культура
новости культуры
третьяковская галерея
татьяна карпова
музеи
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Онлайн-платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей с момента запуска, сообщила замгендиректора галереи по научной работе Татьяна Карпова в ходе пресс-показа выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть I".Онлайн-платформа была открыта в 2021 году.Команда музея ставила перед собой задачу рассказать больше о произведениях музея, вход в который был закрыт из-за пандемии Covid-19.
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новости культуры, третьяковская галерея, татьяна карпова, музеи
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Татьяна Карпова, Музеи
18:47 12.09.2022 (обновлено: 19:08 12.09.2022)
 
Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей

Платформу "Моя Третьяковка" с момента запуска посетили около 500 тысяч пользователей

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Онлайн-платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей с момента запуска, сообщила замгендиректора галереи по научной работе Татьяна Карпова в ходе пресс-показа выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть I".
Онлайн-платформа была открыта в 2021 году.
Команда музея ставила перед собой задачу рассказать больше о произведениях музея, вход в который был закрыт из-за пандемии Covid-19.
Бронзовая модель скульптурной композиции Царская охота работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:09Культура
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
 
КультураНовости культурыТретьяковская галереяТатьяна КарповаМузеи
 
 
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