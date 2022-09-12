https://ria.ru/20220912/tretyakovka-1816318720.html

Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей

Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей - РИА Новости, 12.09.2022

Платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей

Онлайн-платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей с момента запуска, сообщила замгендиректора галереи по научной работе Татьяна... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:47

2022-09-12T18:47

2022-09-12T19:08

культура

новости культуры

третьяковская галерея

татьяна карпова

музеи

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Онлайн-платформу "Моя Третьяковка" посетило около полумиллиона пользователей с момента запуска, сообщила замгендиректора галереи по научной работе Татьяна Карпова в ходе пресс-показа выставки "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть I".Онлайн-платформа была открыта в 2021 году.Команда музея ставила перед собой задачу рассказать больше о произведениях музея, вход в который был закрыт из-за пандемии Covid-19.

https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, татьяна карпова, музеи