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Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/toplivo-1816294029.html
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов - РИА Новости, 12.09.2022
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов
Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:29
2022-09-12T17:29
специальная военная операция на украине
виталий хоценко
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.Другой причиной временного дефицита топлива он назвал освобождение территории республики. В недавно освобожденные населенные пункты также требуются существенные поставки ГСМ, что заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы, отметил Хоценко."На сегодняшний день руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем. Действующие операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. Только за минувшие выходные на территорию республики было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ и его распределение по автозаправочным станциям", - добавил премьер.
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виталий хоценко, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
17:29 12.09.2022
 
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов

Премьер ДНР Хоценко заявил о дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов нефтехранилищ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Незначительный дефицит топлива на республиканских АЗС действительно наблюдался на протяжении последних дней. Одной из основных причин происходящего послужили недавние обстрелы, в результате которых были существенно повреждены четыре основных нефтехранилища на территории республики", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Другой причиной временного дефицита топлива он назвал освобождение территории республики. В недавно освобожденные населенные пункты также требуются существенные поставки ГСМ, что заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы, отметил Хоценко.
"На сегодняшний день руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем. Действующие операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. Только за минувшие выходные на территорию республики было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ и его распределение по автозаправочным станциям", - добавил премьер.
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Специальная военная операция на УкраинеВиталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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