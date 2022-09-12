https://ria.ru/20220912/toplivo-1816294029.html
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов - РИА Новости, 12.09.2022
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов
Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:29
2022-09-12T17:29
2022-09-12T17:29
специальная военная операция на украине
виталий хоценко
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_696bd6f58791ef64a3fcd4a89c3fa71a.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.Другой причиной временного дефицита топлива он назвал освобождение территории республики. В недавно освобожденные населенные пункты также требуются существенные поставки ГСМ, что заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы, отметил Хоценко."На сегодняшний день руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем. Действующие операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. Только за минувшие выходные на территорию республики было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ и его распределение по автозаправочным станциям", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_cfa3c4279ab7466a283a77559943eeb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов
Премьер ДНР Хоценко заявил о дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов нефтехранилищ