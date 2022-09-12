https://ria.ru/20220912/toplivo-1816294029.html

Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов

Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов - РИА Новости, 12.09.2022

Премьер ДНР заявил о незначительном дефиците топлива на АЗС из-за обстрелов

Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:29

2022-09-12T17:29

2022-09-12T17:29

специальная военная операция на украине

виталий хоценко

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Незначительный дефицит топлива наблюдается на АЗС в Донецкой Народной Республике, он связан с обстрелами украинскими войсками нефтехранилищ, руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко.Другой причиной временного дефицита топлива он назвал освобождение территории республики. В недавно освобожденные населенные пункты также требуются существенные поставки ГСМ, что заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы, отметил Хоценко."На сегодняшний день руководство республики и министерство угля и энергетики держат ситуацию под контролем. Действующие операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. Только за минувшие выходные на территорию республики было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ и его распределение по автозаправочным станциям", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

донецкая народная республика

украина

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виталий хоценко, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины