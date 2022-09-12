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В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/tetkino-1816245983.html
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2022
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии
Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:31
2022-09-12T15:32
специальная военная операция на украине
роман старовойт
украина
курская область
вооруженные силы украины
россия
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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Теткино было обстреляно утром в понедельник. По данным Старовойта, обошлось без жертв среди мирных жителей, но были повреждены жилые дома, а также нарушено газо- и электроснабжение.Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
15:31 12.09.2022 (обновлено: 15:32 12.09.2022)
 
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии

Губернатор Курской области Старовойт: в поселке Теткино восстановили подачу газа и света

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Теткино было обстреляно утром в понедельник. По данным Старовойта, обошлось без жертв среди мирных жителей, но были повреждены жилые дома, а также нарушено газо- и электроснабжение.
"В поселке Теткино Глушковского района восстановлено газо- и электроснабжение. Сети пострадали в результате утренних обстрелов со стороны Украины. Также различные повреждения получили 16 домовладений. Комиссия подготовила список требуемых работ, специалисты уже приступили к восстановлению", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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