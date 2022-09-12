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В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2022
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии
Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:31
2022-09-12T15:31
2022-09-12T15:32
специальная военная операция на украине
роман старовойт
украина
курская область
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россия
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ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Теткино было обстреляно утром в понедельник. По данным Старовойта, обошлось без жертв среди мирных жителей, но были повреждены жилые дома, а также нарушено газо- и электроснабжение.Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
15:31 12.09.2022 (обновлено: 15:32 12.09.2022)
В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии
Губернатор Курской области Старовойт: в поселке Теткино восстановили подачу газа и света