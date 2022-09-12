https://ria.ru/20220912/tetkino-1816245983.html

В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии

В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии - РИА Новости, 12.09.2022

В курском поселке Теткино восстановили подачу газа и электроэнергии

Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:31

2022-09-12T15:31

2022-09-12T15:32

специальная военная операция на украине

роман старовойт

украина

курская область

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789381036_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_4a575f59f1f7291c3b83f9327cda650d.jpg

ТАМБОВ, 12 сен - РИА Новости. Подача газа и электроэнергии в поселке Теткино Курской области возобновлена, специалисты восстанавливают жилые дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Теткино было обстреляно утром в понедельник. По данным Старовойта, обошлось без жертв среди мирных жителей, но были повреждены жилые дома, а также нарушено газо- и электроснабжение.Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220911/bezhentsy-1815997625.html

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман старовойт, украина, курская область, вооруженные силы украины, россия