https://ria.ru/20220912/tanki-1816249444.html
Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков
Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков - РИА Новости, 12.09.2022
Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков
ФРГ не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками, сообщил журналистам канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:48
2022-09-12T15:48
2022-09-12T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
франк-вальтер штайнмайер
германия
киев
украина
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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. ФРГ не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками, сообщил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц."Мы остаемся приверженными позиции, которую правительство Германии занимало с самого начала, и это также будет нашей позицией в будущем, а именно: никаких односторонних действий Германии не будет", - сказал канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в понедельник, отвечая на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков Leopard 2.Трансляцию общения с журналистами вели немецкие телеканалы.Накануне вечером израильский премьер-министр прибыл с официальным визитом в Германию. Его принял канцлер ФРГ Олафом Шольцем, а также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
https://ria.ru/20220905/tanki-1814620303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, олаф шольц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), франк-вальтер штайнмайер, германия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Франк-Вальтер Штайнмайер, Германия, Киев, Украина
Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков
Шольц о поставках Киеву танков: Германия не будет предпринимать действий без союзников