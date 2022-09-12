https://ria.ru/20220912/tanki-1816249444.html

Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков

Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков - РИА Новости, 12.09.2022

Шольц ответил на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков

ФРГ не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками, сообщил журналистам канцлер Германии Олаф... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:48

2022-09-12T15:48

2022-09-12T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

франк-вальтер штайнмайер

германия

киев

украина

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БЕРЛИН, 12 сен - РИА Новости. ФРГ не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками, сообщил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц."Мы остаемся приверженными позиции, которую правительство Германии занимало с самого начала, и это также будет нашей позицией в будущем, а именно: никаких односторонних действий Германии не будет", - сказал канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом в понедельник, отвечая на вопрос о планах поставки Киеву боевых танков Leopard 2.Трансляцию общения с журналистами вели немецкие телеканалы.Накануне вечером израильский премьер-министр прибыл с официальным визитом в Германию. Его принял канцлер ФРГ Олафом Шольцем, а также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

https://ria.ru/20220905/tanki-1814620303.html

https://ria.ru/20220829/postavki-1812365152.html

германия

киев

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, олаф шольц, яир лапид (министр иностранных дел израиля), франк-вальтер штайнмайер, германия, киев, украина