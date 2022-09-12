17:00 12.09.2022 (обновлено: 17:32 12.09.2022)
Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил власти Киева о скором сюрпризе от бойцов "Ахмата"
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", — написал он.
При этом он отметил, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций нет.
"Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", — добавил Кадыров.
Ранее днем глава Чечни выкладывал видео, в котором депутат Госдумы Адам Делимханов, вернувшийся в зону проведения спецоперации, также заявил о подготовке российскими военными некоего "мероприятия" против националистов.
Сам Кадыров призвал россиян набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.