https://ria.ru/20220912/syurpriz-1816280299.html

Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ

Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022

Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ

Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:00

2022-09-12T17:00

2022-09-12T17:32

политика

рамзан кадыров

адам делимханов

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций нет."Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", — добавил Кадыров.Ранее днем глава Чечни выкладывал видео, в котором депутат Госдумы Адам Делимханов, вернувшийся в зону проведения спецоперации, также заявил о подготовке российскими военными некоего "мероприятия" против националистов.Сам Кадыров призвал россиян набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/kadyrov-1815952087.html

луганская народная республика

донбасс

россия

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, рамзан кадыров, адам делимханов, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы украины