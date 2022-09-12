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Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022
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Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ
Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ - РИА Новости, 12.09.2022
Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ
Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:00
2022-09-12T17:32
политика
рамзан кадыров
адам делимханов
владимир путин
луганская народная республика
донбасс
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций нет."Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", — добавил Кадыров.Ранее днем глава Чечни выкладывал видео, в котором депутат Госдумы Адам Делимханов, вернувшийся в зону проведения спецоперации, также заявил о подготовке российскими военными некоего "мероприятия" против националистов.Сам Кадыров призвал россиян набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html
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политика, рамзан кадыров, адам делимханов, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, россия, вооруженные силы украины
Политика, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
17:00 12.09.2022 (обновлено: 17:32 12.09.2022)
 
Кадыров рассказал о скором сюрпризе для ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил власти Киева о скором сюрпризе от бойцов "Ахмата"

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", — написал он.
При этом он отметил, что все действия бойцов четко спланированы и никаких отклонений или внештатных ситуаций нет.
"Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований", — добавил Кадыров.
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Ранее днем глава Чечни выкладывал видео, в котором депутат Госдумы Адам Делимханов, вернувшийся в зону проведения спецоперации, также заявил о подготовке российскими военными некоего "мероприятия" против националистов.
Сам Кадыров призвал россиян набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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ПолитикаРамзан КадыровАдам ДелимхановВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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