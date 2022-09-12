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Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье - РИА Новости, 12.09.2022
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Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье
Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье - РИА Новости, 12.09.2022
Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T21:38
2022-09-12T23:20
в мире
экономика
европа
германия
евросоюз
лиз трасс
европейский центральный банк
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса Евросоюзу грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7 процента. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 миллиардов кубометров газа в год: примерно 100 миллиардов получали частные потребители, 167 миллиардов — промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.По словам Рапозы, ЕС смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что странам союза нужно снизить расход газа на 15 процентов (или около 60 миллиардов кубов) на случай "разрыва" с Москвой. Однако даже в этом случае на континенте продолжат покупать российское топливо.Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления — в противном случае удара по экономике не избежать.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220912/koshmar-1816251885.html
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в мире, экономика, европа, германия, евросоюз, лиз трасс, европейский центральный банк, еврокомиссия
В мире, Экономика, Европа, Германия, Евросоюз, Лиз Трасс, Европейский центральный банк, Еврокомиссия
21:38 12.09.2022 (обновлено: 23:20 12.09.2022)
 
Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье

Обозреватель Forbes Рапоза предрек Европе скатывание в средневековье без газа из России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
"Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством", — отметил журналист.
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса Евросоюзу грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7 процента. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
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За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 миллиардов кубометров газа в год: примерно 100 миллиардов получали частные потребители, 167 миллиардов — промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что странам союза нужно снизить расход газа на 15 процентов (или около 60 миллиардов кубов) на случай "разрыва" с Москвой. Однако даже в этом случае на континенте продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления — в противном случае удара по экономике не избежать.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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