21:38 12.09.2022 (обновлено: 23:20 12.09.2022)
Forbes: без российского газа Европа скатится в средневековье
Обозреватель Forbes Рапоза предрек Европе скатывание в средневековье без газа из России
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
"Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством", — отметил журналист.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 миллиардов кубометров газа в год: примерно 100 миллиардов получали частные потребители, 167 миллиардов — промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что странам союза нужно снизить расход газа на 15 процентов (или около 60 миллиардов кубов) на случай "разрыва" с Москвой. Однако даже в этом случае на континенте продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления — в противном случае удара по экономике не избежать.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.