https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html

SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии

SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 12.09.2022

SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии

В штаб-квартире международного информационного агентства и радио Sputnik состоялось открытие модуля SputnikPro в рамках программы стажировок для зарубежных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:24

2022-09-12T19:24

2022-09-12T19:24

россия

юго-восточная азия

камбоджа

мгимо

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 12 сен — пресс-служба РИА Новости. В штаб-квартире международного информационного агентства и радио Sputnik состоялось открытие модуля SputnikPro в рамках программы стажировок для зарубежных журналистов InteRussia.Сессия "Россия и АСЕАН: достижения, дилеммы, вызовы", реализуемая совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Центром АСЕАН при МГИМО МИД России и Россотрудничеством, объединила 11 представителей ведущих СМИ стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в числе которых индонезийское информационное агентство Antara, радиокомпания Voice of Vietnam, мьянманская медиагруппа Yangon, Национальное телевидение Камбоджи и Национальное радио Камбоджи, лаосская газета Vientiane Times, тайская телерадиокомпания Thai PBS World, онлайн-порталы the Scoop из Брунея и Astro Awani из Малайзии и др.В течение месяца участников ждут лекции и мастер-классы от медиаэкспертов Sputnik, профильные мероприятия партнеров, экскурсии на ведущие общественно-политические и технологические площадки страны, а также насыщенная культурная программа.Ляна Дымова, координатор международных программ Фонда Горчакова, также высказала своё приветственное слово участникам: "Организация такой программы стала для нас настоящим вызовом из-за неопределенности в мире. Главная задача InteRussia – дать шанс иностранным специалистам в разных отраслях узнать о России как можно больше, приехать в нашу страну и обменяться опытом с коллегами из других государств. Регион АСЕАН становится одним из важных центров экономического роста и крупных политических изменений. Очень рада вас здесь видеть и искренне надеюсь, что мы внесём большой вклад в развитие наших конструктивных отношений".Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова сконцентрировалась на важности объективного знания о России, которое должно сформироваться в странах региона: "Россия заинтересована в том, чтобы развивать отношения со странами АСЕАН, однако информационный разрыв между нашей страной и государствами региона всё ещё остаётся большим. Взгляд на Россию, который продвигается в западных медиа, часто бывает предвзятым. Если вы познакомитесь с россиянами, то поймете, что психологически у нас много общего. Мы также ценим настоящую дружбу – вам могут не сразу улыбнуться, но когда вы станете настоящими друзьями, дружба будет очень крепкой. Очень хочу, чтобы у вас сложится всеобъемлющее понимание того, что из себя представляет Россия и что в ней происходит".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.InteRussia – это уникальный шанс ознакомиться с российской повесткой дня из первых уст, посетить лекции и мастер-классы от ведущих медиаагентств, обменяться опытом с коллегами из разных стран, посетить мероприятия партнёров в области публичной дипломатии. Участников ждут насыщенные четыре недели, в течение которых они смогут посетить ведущие общественно-политические и технологические площадки, мероприятия партнёров в области публичной дипломатии и пообщаться с представителями научного и экспертного сообщества.

https://ria.ru/20220906/sputnik-1814790660.html

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юго-восточная азия

камбоджа

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, юго-восточная азия, камбоджа, мгимо, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"