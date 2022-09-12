https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 12.09.2022
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии
В штаб-квартире международного информационного агентства и радио Sputnik состоялось открытие модуля SputnikPro в рамках программы стажировок для зарубежных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:24
2022-09-12T19:24
2022-09-12T19:24
россия
юго-восточная азия
камбоджа
мгимо
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
риа новости
новости агентства
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 12 сен — пресс-служба РИА Новости. В штаб-квартире международного информационного агентства и радио Sputnik состоялось открытие модуля SputnikPro в рамках программы стажировок для зарубежных журналистов InteRussia.Сессия "Россия и АСЕАН: достижения, дилеммы, вызовы", реализуемая совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Центром АСЕАН при МГИМО МИД России и Россотрудничеством, объединила 11 представителей ведущих СМИ стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в числе которых индонезийское информационное агентство Antara, радиокомпания Voice of Vietnam, мьянманская медиагруппа Yangon, Национальное телевидение Камбоджи и Национальное радио Камбоджи, лаосская газета Vientiane Times, тайская телерадиокомпания Thai PBS World, онлайн-порталы the Scoop из Брунея и Astro Awani из Малайзии и др.В течение месяца участников ждут лекции и мастер-классы от медиаэкспертов Sputnik, профильные мероприятия партнеров, экскурсии на ведущие общественно-политические и технологические площадки страны, а также насыщенная культурная программа.Ляна Дымова, координатор международных программ Фонда Горчакова, также высказала своё приветственное слово участникам: "Организация такой программы стала для нас настоящим вызовом из-за неопределенности в мире. Главная задача InteRussia – дать шанс иностранным специалистам в разных отраслях узнать о России как можно больше, приехать в нашу страну и обменяться опытом с коллегами из других государств. Регион АСЕАН становится одним из важных центров экономического роста и крупных политических изменений. Очень рада вас здесь видеть и искренне надеюсь, что мы внесём большой вклад в развитие наших конструктивных отношений".Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова сконцентрировалась на важности объективного знания о России, которое должно сформироваться в странах региона: "Россия заинтересована в том, чтобы развивать отношения со странами АСЕАН, однако информационный разрыв между нашей страной и государствами региона всё ещё остаётся большим. Взгляд на Россию, который продвигается в западных медиа, часто бывает предвзятым. Если вы познакомитесь с россиянами, то поймете, что психологически у нас много общего. Мы также ценим настоящую дружбу – вам могут не сразу улыбнуться, но когда вы станете настоящими друзьями, дружба будет очень крепкой. Очень хочу, чтобы у вас сложится всеобъемлющее понимание того, что из себя представляет Россия и что в ней происходит".SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.InteRussia – это уникальный шанс ознакомиться с российской повесткой дня из первых уст, посетить лекции и мастер-классы от ведущих медиаагентств, обменяться опытом с коллегами из разных стран, посетить мероприятия партнёров в области публичной дипломатии. Участников ждут насыщенные четыре недели, в течение которых они смогут посетить ведущие общественно-политические и технологические площадки, мероприятия партнёров в области публичной дипломатии и пообщаться с представителями научного и экспертного сообщества.
https://ria.ru/20220906/sputnik-1814790660.html
россия
юго-восточная азия
камбоджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юго-восточная азия, камбоджа, мгимо, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня"
Россия, Юго-Восточная Азия, Камбоджа, МГИМО, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РИА Новости, Новости агентства, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 12 сен — пресс-служба РИА Новости. В штаб-квартире международного информационного агентства и радио Sputnik состоялось открытие модуля SputnikPro в рамках программы стажировок для зарубежных журналистов InteRussia.
Сессия "Россия и АСЕАН: достижения, дилеммы, вызовы", реализуемая совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
, Центром АСЕАН при МГИМО
МИД России
и Россотрудничеством
, объединила 11 представителей ведущих СМИ стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в числе которых индонезийское информационное агентство Antara, радиокомпания Voice of Vietnam, мьянманская медиагруппа Yangon, Национальное телевидение Камбоджи
и Национальное радио Камбоджи, лаосская газета Vientiane Times, тайская телерадиокомпания Thai PBS World, онлайн-порталы the Scoop из Брунея
и Astro Awani из Малайзии
и др.
В течение месяца участников ждут лекции и мастер-классы от медиаэкспертов Sputnik, профильные мероприятия партнеров, экскурсии на ведущие общественно-политические и технологические площадки страны, а также насыщенная культурная программа.
"Приезд журналистов из 9 стран Юго-Восточной Азии – это поистине полное пробуждение проекта SputnikPro после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, в которую проект почти полностью существовал лишь в удаленном режиме. И я очень рад, что это восстановление живого общения с зарубежными коллегами началось именно с региона, представляющего первостепенное, на мой взгляд, значение для Sputnik", – отметил директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков.
Ляна Дымова, координатор международных программ Фонда Горчакова, также высказала своё приветственное слово участникам: "Организация такой программы стала для нас настоящим вызовом из-за неопределенности в мире. Главная задача InteRussia – дать шанс иностранным специалистам в разных отраслях узнать о России как можно больше, приехать в нашу страну и обменяться опытом с коллегами из других государств. Регион АСЕАН становится одним из важных центров экономического роста и крупных политических изменений. Очень рада вас здесь видеть и искренне надеюсь, что мы внесём большой вклад в развитие наших конструктивных отношений".
Директор Центра АСЕАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России Екатерина Колдунова сконцентрировалась на важности объективного знания о России, которое должно сформироваться в странах региона: "Россия заинтересована в том, чтобы развивать отношения со странами АСЕАН, однако информационный разрыв между нашей страной и государствами региона всё ещё остаётся большим. Взгляд на Россию, который продвигается в западных медиа, часто бывает предвзятым. Если вы познакомитесь с россиянами, то поймете, что психологически у нас много общего. Мы также ценим настоящую дружбу – вам могут не сразу улыбнуться, но когда вы станете настоящими друзьями, дружба будет очень крепкой. Очень хочу, чтобы у вас сложится всеобъемлющее понимание того, что из себя представляет Россия и что в ней происходит".
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве
.
InteRussia – это уникальный шанс ознакомиться с российской повесткой дня из первых уст, посетить лекции и мастер-классы от ведущих медиаагентств, обменяться опытом с коллегами из разных стран, посетить мероприятия партнёров в области публичной дипломатии. Участников ждут насыщенные четыре недели, в течение которых они смогут посетить ведущие общественно-политические и технологические площадки, мероприятия партнёров в области публичной дипломатии и пообщаться с представителями научного и экспертного сообщества.