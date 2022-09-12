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Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
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https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816220337.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:00
2022-09-12T15:00
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 сентября 2022 годаЧасти Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре пункта управления, 125 районов скопления живой силы и техники, 36 артиллерийских расчетов, три склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 831 реактивная система залпового огня, 4891 танк и другие бронемашины, 3379 орудий полевой артиллерии и 5499 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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96
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:00 12.09.2022
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 сентября 2022 года

Части Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. На Донбассе союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области.
Параллельно российские войска уничтожали военные объекты украинской армии. Были ликвидированы четыре пункта управления, 125 районов скопления живой силы и техники, 36 артиллерийских расчетов, три склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотников, 374 зенитных ракетных комплекса, 831 реактивная система залпового огня, 4891 танк и другие бронемашины, 3379 орудий полевой артиллерии и 5499 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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