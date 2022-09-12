https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816163476.html

Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков

Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022

Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков

Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:08

2022-09-12T13:08

2022-09-12T13:48

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", - заявил Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/kadyrov-1815868674.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, в мире