https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816163476.html
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:08
2022-09-12T13:08
2022-09-12T13:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", - заявил Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/kadyrov-1815868674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
13:08 12.09.2022 (обновлено: 13:48 12.09.2022)
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
Песков: Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине