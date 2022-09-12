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Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816163476.html
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 12.09.2022
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков
Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:08
2022-09-12T13:48
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", - заявил Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
13:08 12.09.2022 (обновлено: 13:48 12.09.2022)
 
Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации, заявил Песков

Песков: Россия будет добиваться выполнения всех целей спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ на Украине
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ на Украине - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бронеавтомобиль "Тигр" ВС РФ на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения всех поставленных целей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальная военная операция продолжается и будет продолжаться до достижения тех целей, которые изначально были поставлены", - заявил Песков журналистам.
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