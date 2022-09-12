https://ria.ru/20220912/soveschanie-1816166794.html
Путин проведет совещание по экономике
Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 12.09.2022
Путин проведет совещание по экономике
Бюджетный процесс в РФ идет полным ходом, в связи с чем президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:14
2022-09-12T13:14
2022-09-12T13:15
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджетный процесс в РФ идет полным ходом, в связи с чем президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня во многом он будет концентрировать свое внимание на экономических вопросах. В связи с тем, что уже полным ходом идет бюджетный процесс, работа над следующим бюджетным периодом, сегодня президент проведет совещание по экономическим вопросам. Экономический блок и экономическое руководство Администрации, и председатель правительства, и глава Центробанка, профильные министры во главе с Силуановым, - сегодня вот это совещание состоится. Выступление Путина традиционно будет открытым", - сказал Песков журналистам в понедельник.Другие встречи президента, по его словам, будут носить непубличный характер.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, экономика
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Экономика
13:14 12.09.2022 (обновлено: 13:15 12.09.2022)
Путин проведет совещание по экономике
Президент Путин проведет в понедельник совещание по экономике
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджетный процесс в РФ идет полным ходом, в связи с чем президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. Сегодня во многом он будет концентрировать свое внимание на экономических вопросах. В связи с тем, что уже полным ходом идет бюджетный процесс, работа над следующим бюджетным периодом, сегодня президент проведет совещание по экономическим вопросам. Экономический блок и экономическое руководство Администрации, и председатель правительства, и глава Центробанка, профильные министры во главе с Силуановым, - сегодня вот это совещание состоится. Выступление Путина традиционно будет открытым", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Другие встречи президента, по его словам, будут носить непубличный характер.