https://ria.ru/20220912/soveschanie-1816166794.html

Путин проведет совещание по экономике

Путин проведет совещание по экономике - РИА Новости, 12.09.2022

Путин проведет совещание по экономике

Бюджетный процесс в РФ идет полным ходом, в связи с чем президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:14

2022-09-12T13:14

2022-09-12T13:15

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

экономика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Бюджетный процесс в РФ идет полным ходом, в связи с чем президент России Владимир Путин проведет в понедельник совещание с участием премьера, главы ЦБ и профильных министров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Сегодня во многом он будет концентрировать свое внимание на экономических вопросах. В связи с тем, что уже полным ходом идет бюджетный процесс, работа над следующим бюджетным периодом, сегодня президент проведет совещание по экономическим вопросам. Экономический блок и экономическое руководство Администрации, и председатель правительства, и глава Центробанка, профильные министры во главе с Силуановым, - сегодня вот это совещание состоится. Выступление Путина традиционно будет открытым", - сказал Песков журналистам в понедельник.Другие встречи президента, по его словам, будут носить непубличный характер.

https://ria.ru/20220907/byudzhet-1815079618.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, экономика