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Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку - РИА Новости, 12.09.2022
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку
Власти Московской области выделили еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку в этом году. Эти средства направят на оплату льгот и социальных выплат. Об... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:28
2022-09-12T18:28
2022-09-12T18:28
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Власти Московской области выделили еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку в этом году. Эти средства направят на оплату льгот и социальных выплат. Об этом сообщил телеканал "360".В это году в регионе ввели новые меры социальной поддержки жителей. Это, например, доплата к пенсии до 17 тысяч рублей для одиноких и неработающих пенсионеров старше 65 лет, живущих в МО больше 10 лет. Кроме того, увеличен размер выплаты семьям с детьми с низкими доходами: теперь она составляет от 1,2 до 8,5 тысячи рублей.
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