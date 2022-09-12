Рейтинг@Mail.ru
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220912/sotspodderzhka-1816307590.html
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку - РИА Новости, 12.09.2022
Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку
Власти Московской области выделили еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку в этом году. Эти средства направят на оплату льгот и социальных выплат. Об... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:28
2022-09-12T18:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Власти Московской области выделили еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку в этом году. Эти средства направят на оплату льгот и социальных выплат. Об этом сообщил телеканал "360".В это году в регионе ввели новые меры социальной поддержки жителей. Это, например, доплата к пенсии до 17 тысяч рублей для одиноких и неработающих пенсионеров старше 65 лет, живущих в МО больше 10 лет. Кроме того, увеличен размер выплаты семьям с детьми с низкими доходами: теперь она составляет от 1,2 до 8,5 тысячи рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
18:28 12.09.2022
 

Более 65 миллиардов рублей выделили в МО на социальную поддержку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Власти Московской области выделили еще 65 миллиардов рублей на социальную поддержку в этом году. Эти средства направят на оплату льгот и социальных выплат. Об этом сообщил телеканал "360".
"Особое внимание мы уделяем тому, чтобы госуслуги были удобными, а их получение не вызывало сложностей и проблем. Сейчас многие из них доступны даже с мобильного устройства и оформляются в несколько кликов или одним заявлением", — отметила вице-губернатор МО Ирина Каклюгина.
В это году в регионе ввели новые меры социальной поддержки жителей. Это, например, доплата к пенсии до 17 тысяч рублей для одиноких и неработающих пенсионеров старше 65 лет, живущих в МО больше 10 лет. Кроме того, увеличен размер выплаты семьям с детьми с низкими доходами: теперь она составляет от 1,2 до 8,5 тысячи рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала