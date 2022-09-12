https://ria.ru/20220912/sokolov-1816088765.html
Соколов победил на выборах главы Кировской области
Соколов победил на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Соколов победил на выборах главы Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:11
2022-09-12T08:11
2022-09-12T08:15
кировская область
политика
единый день голосования — 2022
цик рф
александр соколов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, после обработки 100% протоколов Соколов (от "Единой России") набирает 71,85% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 13,42%, Федор Лугинин (партия "Родина") - 4,69%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") - 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) - 6,13%.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
кировская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, политика, единый день голосования — 2022, цик рф, александр соколов
Кировская область, Политика, Единый день голосования — 2022, ЦИК РФ, Александр Соколов
08:11 12.09.2022 (обновлено: 08:15 12.09.2022)
Соколов победил на выборах главы Кировской области
Александр Соколов победил на выборах главы Кировской области с 71,85 процента голосов