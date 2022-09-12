https://ria.ru/20220912/sokolov-1816088765.html

Соколов победил на выборах главы Кировской области

Соколов победил на выборах главы Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022

Соколов победил на выборах главы Кировской области

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:11

2022-09-12T08:11

2022-09-12T08:15

кировская область

политика

единый день голосования — 2022

цик рф

александр соколов

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,85% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло ЦИК, после обработки 100% протоколов Соколов (от "Единой России") набирает 71,85% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) - 13,42%, Федор Лугинин (партия "Родина") - 4,69%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") - 1,55%, Владимир Понарьев (ЛДПР) - 6,13%.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кировская область, политика, единый день голосования — 2022, цик рф, александр соколов