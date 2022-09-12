Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли выпустили пять снарядов по Донецку натовского калибра
Найденные осколки снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.