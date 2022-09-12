https://ria.ru/20220912/snaryady-1816249976.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:49

2022-09-12T15:49

2022-09-12T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220912/lepestok-1816247979.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины