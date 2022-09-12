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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/snaryady-1816249976.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:49
2022-09-12T15:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220912/lepestok-1816247979.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:49 12.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли выпустили пять снарядов по Донецку натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов в Донецке
Найденные осколки снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Найденные осколки снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 мск обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Новобахмутовку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
15:43Специальная военная операция на Украине
В Донецке от мин "Лепесток" пострадали более 60 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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