https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html
Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки
Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки - РИА Новости, 12.09.2022
Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки
Председатель начинающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши выразил надежду, что "продуктовую сделку" продлят спустя 120 дней ее... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T20:14
2022-09-12T20:14
2022-09-12T20:14
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель начинающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши выразил надежду, что "продуктовую сделку" продлят спустя 120 дней ее функционирования."Я приветствую усилия генсека ООН, который выступил посредником при заключении сделки по продолжению экспорта зерна и удобрений с Украины и из России. Это должно быть продолжено, и я очень надеюсь, что сделка по экспорту будет продлена через 120 дней (после начала ее работы - ред.)", - сказал Короши журналистам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220912/zerno-1816147686.html
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экономика, россия, украина, стамбул, оон, генеральная ассамблея оон, цены на нефть
Экономика, Россия, Украина, Стамбул, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Цены на нефть
Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки
Новый глава ГА ООН Короши выразил надежду на продление продуктовой сделки