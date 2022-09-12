https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html

Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки

Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки - РИА Новости, 12.09.2022

Новый глава ГА ООН выразил надежду на продление продуктовой сделки

Председатель начинающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши выразил надежду, что "продуктовую сделку" продлят спустя 120 дней ее... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T20:14

2022-09-12T20:14

2022-09-12T20:14

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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель начинающейся во вторник 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши выразил надежду, что "продуктовую сделку" продлят спустя 120 дней ее функционирования."Я приветствую усилия генсека ООН, который выступил посредником при заключении сделки по продолжению экспорта зерна и удобрений с Украины и из России. Это должно быть продолжено, и я очень надеюсь, что сделка по экспорту будет продлена через 120 дней (после начала ее работы - ред.)", - сказал Короши журналистам.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220912/zerno-1816147686.html

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