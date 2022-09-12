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"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму
"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую областную думу с 63,11% голосов после обработки 50,56% протоколов, свидетельствуют данные избирательной РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:06
2022-09-12T01:19
политика
единая россия
единый день голосования — 2022
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую областную думу с 63,11% голосов после обработки 50,56% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 50,56% протоколов "Единая Россия" набирает 63,11% голосов, КПРФ - 13,63%, ЛДПР - 8,02%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,65%, "Коммунисты России" - 3,42%, "Новые люди" - 3,39%, "Родина" - 1,44%.После подсчета 50,56% протоколов из 30 мандатов по одномандатным округам представители ЕР получают 24, КПРФ - два, ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и СР - по одному.В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 - одномандатников и 10 - по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
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политика, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
01:06 12.09.2022 (обновлено: 01:19 12.09.2022)
 
"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму

"Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую облдуму с 63,11 процента голосов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ в Москве
В информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ в Москве
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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в саратовскую областную думу с 63,11% голосов после обработки 50,56% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным на табло в пресс-центре облизбиркома, после обработки 50,56% протоколов "Единая Россия" набирает 63,11% голосов, КПРФ - 13,63%, ЛДПР - 8,02%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,65%, "Коммунисты России" - 3,42%, "Новые люди" - 3,39%, "Родина" - 1,44%.
После подсчета 50,56% протоколов из 30 мандатов по одномандатным округам представители ЕР получают 24, КПРФ - два, ЛДПР, "Новые люди", "Родина" и СР - по одному.
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 - одномандатников и 10 - по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:36
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
 
ПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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