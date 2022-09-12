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На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки - РИА Новости, 12.09.2022
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На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки
На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки - РИА Новости, 12.09.2022
На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T18:27
2022-09-12T18:33
сша
россия
украина
мид украины
сбербанк россии
втб
владимир путин
национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний.По информации НАПК, список направлен в МИД Украины для синхронизации санкций, примененных в США.В ведомстве отметили, что в список вошли руководители, владельцы или учредители банков: Центрального банка, "Сбербанка", "ВТБ", "Сургутнефтегазбанка". Применить санкции США предлагают также в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатек", а также к руководству компаний военно-промышленного комплекса - корпорации "Ростех", концерна "Калашников" и других.В августе в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о создании бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, россия, украина, мид украины, сбербанк россии, втб, владимир путин, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
США, Россия, Украина, МИД Украины, Сбербанк России, ВТБ, Владимир Путин, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
18:27 12.09.2022 (обновлено: 18:33 12.09.2022)
 
На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки

НАПК Украины предложило добавить в санкционные списки США 1413 российских бизнесменов

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний.
"НАПК обработало данные о наложенных в США санкциях на (российские - ред.) компании и обнаружило, что на руководство и владельцев этих организаций не наложены санкции. Так, НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило включить их в санкционные списки США", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации НАПК, список направлен в МИД Украины для синхронизации санкций, примененных в США.
В ведомстве отметили, что в список вошли руководители, владельцы или учредители банков: Центрального банка, "Сбербанка", "ВТБ", "Сургутнефтегазбанка". Применить санкции США предлагают также в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатек", а также к руководству компаний военно-промышленного комплекса - корпорации "Ростех", концерна "Калашников" и других.
В августе в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о создании бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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СШАРоссияУкраинаМИД УкраиныСбербанк РоссииВТБВладимир ПутинНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
 
 
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