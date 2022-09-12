18:27 12.09.2022 (обновлено: 18:33 12.09.2022)
На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки
НАПК Украины предложило добавить в санкционные списки США 1413 российских бизнесменов
© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев, Украина
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний.
"НАПК обработало данные о наложенных в США санкциях на (российские - ред.) компании и обнаружило, что на руководство и владельцев этих организаций не наложены санкции. Так, НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило включить их в санкционные списки США", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации НАПК, список направлен в МИД Украины для синхронизации санкций, примененных в США.
В ведомстве отметили, что в список вошли руководители, владельцы или учредители банков: Центрального банка, "Сбербанка", "ВТБ", "Сургутнефтегазбанка". Применить санкции США предлагают также в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатек", а также к руководству компаний военно-промышленного комплекса - корпорации "Ростех", концерна "Калашников" и других.
В августе в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о создании бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.