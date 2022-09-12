https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816308170.html

На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки

На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки - РИА Новости, 12.09.2022

На Украине предложили США расширить антироссийские санкционные списки

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:27

2022-09-12T18:27

2022-09-12T18:33

сша

россия

украина

мид украины

сбербанк россии

втб

владимир путин

национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний.По информации НАПК, список направлен в МИД Украины для синхронизации санкций, примененных в США.В ведомстве отметили, что в список вошли руководители, владельцы или учредители банков: Центрального банка, "Сбербанка", "ВТБ", "Сургутнефтегазбанка". Применить санкции США предлагают также в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний "Роснефть", "Газпром нефть", "Лукойл", "Новатек", а также к руководству компаний военно-промышленного комплекса - корпорации "Ростех", концерна "Калашников" и других.В августе в Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявили о создании бюро санкционной политики, которое будет координировать субъекты, которые реализуют санкционную политику страны.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220909/sanktsii-1815784091.html

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сша, россия, украина, мид украины, сбербанк россии, втб, владимир путин, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)