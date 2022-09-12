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От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции - РИА Новости, 12.09.2022
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От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции
От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции - РИА Новости, 12.09.2022
От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:31
2022-09-12T12:31
в мире
венгрия
петер сийярто
россия
европа
аэс "пакш"
аэс "пакш-2"
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение."В первом пакете брюссельских санкций было сказано, что ядерная энергетика не подпадает под санкции. Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все брюссельские учреждения, все национальные органы и все работающие в Европе банки соблюдают это положение", - написал Сийярто в соцсетях.Министр напомнил, что Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш-2", чтобы новые блоки "как можно скорее способствовали безопасному энергоснабжению страны" и отметил, что посвятит этой теме свое выступление на Конгрессе по ядерной энергопромышленности Центральной и Восточной Европы.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://ria.ru/20220909/energiya-1815752762.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, россия, европа, аэс "пакш", аэс "пакш-2", еврокомиссия, мид венгрии
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Европа, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Еврокомиссия, МИД Венгрии
12:31 12.09.2022
 
От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции

Глава МИД Венгрии призвал ЕК гарантировать, что атомная энергетика не попадет под санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение.
"В первом пакете брюссельских санкций было сказано, что ядерная энергетика не подпадает под санкции. Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все брюссельские учреждения, все национальные органы и все работающие в Европе банки соблюдают это положение", - написал Сийярто в соцсетях.
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Министр напомнил, что Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш-2", чтобы новые блоки "как можно скорее способствовали безопасному энергоснабжению страны" и отметил, что посвятит этой теме свое выступление на Конгрессе по ядерной энергопромышленности Центральной и Восточной Европы.
В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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В миреВенгрияПетер СийяртоРоссияЕвропаАЭС "Пакш"АЭС "Пакш-2"ЕврокомиссияМИД Венгрии
 
 
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