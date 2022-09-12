https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816146569.html

От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции

От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции - РИА Новости, 12.09.2022

От ЕК потребовали гарантий, что атомная энергетика не попадет под санкции

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:31

2022-09-12T12:31

2022-09-12T12:31

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БУДАПЕШТ, 12 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию дать гарантии того, что ядерная энергетика не попадает под санкции и все европейские учреждения соблюдают это положение."В первом пакете брюссельских санкций было сказано, что ядерная энергетика не подпадает под санкции. Мы призываем Еврокомиссию гарантировать, что все брюссельские учреждения, все национальные органы и все работающие в Европе банки соблюдают это положение", - написал Сийярто в соцсетях.Министр напомнил, что Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш-2", чтобы новые блоки "как можно скорее способствовали безопасному энергоснабжению страны" и отметил, что посвятит этой теме свое выступление на Конгрессе по ядерной энергопромышленности Центральной и Восточной Европы.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

https://ria.ru/20220909/energiya-1815752762.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, петер сийярто, россия, европа, аэс "пакш", аэс "пакш-2", еврокомиссия, мид венгрии