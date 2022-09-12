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Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области
Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области - РИА Новости, 12.09.2022
Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение после госпитализации в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:08
2022-09-12T17:08
2022-09-12T19:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
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владимир сальдо
москва
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение после госпитализации в НИИ имени Склифосовского.Председатель военно-гражданской администрации рассказал, что сейчас работает над бюджетом области, и назвал экономические показатели "очень хорошими". Благодаря этому "Херсонщина будет процветающей, стабильной и, главное, теплой", отметил он.Комментируя опасения местных жителей по поводу устремлений украинских войск, политик подчеркнул, что у российских военных сил значительно больше.Сальдо с начала августа проходит лечение в Москве. По его словам, причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19. В Минобороны позднее заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет дополнительное расследование отравления политика боевыми веществами.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видеообращение Сальдо к жителям Херсонской области
Глава администрации Херсонской области Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям области. Он был госпитализирован в августе, в СК заявляли, что зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
2022-09-12T17:08
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, москва
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Москва
17:08 12.09.2022 (обновлено: 19:17 12.09.2022)
Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области
Глава херсонской ВГА Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям области
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение после госпитализации в НИИ имени Склифосовского.
"Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на попечении очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье", — подчеркнул он.
Председатель военно-гражданской администрации рассказал, что сейчас работает над бюджетом области, и назвал экономические показатели "очень хорошими". Благодаря этому "Херсонщина будет процветающей, стабильной и, главное, теплой", отметил он.
Комментируя опасения местных жителей по поводу устремлений украинских войск, политик подчеркнул, что у российских военных сил значительно больше.
Сальдо с начала августа проходит лечение в Москве
. По его словам, причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19.
В Минобороны позднее заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет дополнительное расследование отравления политика боевыми веществами.