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Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области

Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области - РИА Новости, 12.09.2022

Глава херсонской ВГА Сальдо обратился к жителям области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение после госпитализации в НИИ имени Склифосовского. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:08

2022-09-12T17:08

2022-09-12T19:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

владимир сальдо

москва

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение после госпитализации в НИИ имени Склифосовского.Председатель военно-гражданской администрации рассказал, что сейчас работает над бюджетом области, и назвал экономические показатели "очень хорошими". Благодаря этому "Херсонщина будет процветающей, стабильной и, главное, теплой", отметил он.Комментируя опасения местных жителей по поводу устремлений украинских войск, политик подчеркнул, что у российских военных сил значительно больше.Сальдо с начала августа проходит лечение в Москве. По его словам, причиной ухудшения самочувствия, предварительно, стали осложнения после перенесенного COVID-19. В Минобороны позднее заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет дополнительное расследование отравления политика боевыми веществами.

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Видеообращение Сальдо к жителям Херсонской области Глава администрации Херсонской области Сальдо записал первое после начала лечения видеообращение к жителям области. Он был госпитализирован в августе, в СК заявляли, что зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами. 2022-09-12T17:08 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , в мире, владимир сальдо, москва