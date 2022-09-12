https://ria.ru/20220912/sakhalin-1816081022.html
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области
Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:32
2022-09-12T04:32
2022-09-12T04:32
политика
сахалинская область
единая россия
единый день голосования — 2022
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных сайта областного избиркома.В единственном оставшемся округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.По последним уточненным данным Сахалинского избиркома, явка на выборы составила 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Сахалинская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области
Представители "Единой России" победили в 17 одномандатных округах Сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных сайта областного избиркома.
В единственном оставшемся округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.
По последним уточненным данным Сахалинского избиркома, явка на выборы составила 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.