https://ria.ru/20220912/sakhalin-1816081022.html

"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области

"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области - РИА Новости, 12.09.2022

"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области

Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T04:32

2022-09-12T04:32

2022-09-12T04:32

политика

сахалинская область

единая россия

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816046831_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_5eaefbad93217c0de2da55bb99dc66d2.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных сайта областного избиркома.В единственном оставшемся округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.По последним уточненным данным Сахалинского избиркома, явка на выборы составила 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, сахалинская область, единая россия, единый день голосования — 2022