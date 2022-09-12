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"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области - РИА Новости, 12.09.2022
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"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области - РИА Новости, 12.09.2022
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области
Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T04:32
2022-09-12T04:32
политика
сахалинская область
единая россия
единый день голосования — 2022
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных сайта областного избиркома.В единственном оставшемся округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.По последним уточненным данным Сахалинского избиркома, явка на выборы составила 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.
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политика, сахалинская область, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Сахалинская область, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
04:32 12.09.2022
 
"Единая Россия" победила в 17 одномандатных округах Сахалинской области

Представители "Единой России" победили в 17 одномандатных округах Сахалинской области

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВ информационном центре ЦИК РФ
В информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В информационном центре ЦИК РФ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен – РИА Новости. Представители "Единой России" победили в 17 из 18 одномандатных округов Сахалинской области на выборах депутатов регионального парламента, следует из данных сайта областного избиркома.
В единственном оставшемся округе победу одержал представитель партии "Новые люди" Роман Веденеев.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 15:27
Памфилова призвала развивать многодневное голосование
По последним уточненным данным Сахалинского избиркома, явка на выборы составила 29,73% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования, а именно 111 161 человек. Досрочно свое конституционное право реализовали 3002 избирателя.
 
ПолитикаСахалинская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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