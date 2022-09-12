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Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул - РИА Новости, 12.09.2022
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул
Российская авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:06
2022-09-12T12:06
2022-09-12T12:06
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика."S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября", — уточнили в пресс-службе.Перевозки запланированы по вторникам и пятницам. Вылет из Новосибирска — в 7:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 11:30 с прибытием в 21:25 с учетом разницы во времени. Дорога займет около шести-семи часов.Также S7 будет выполнять регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Анталью по скорректированному расписанию: один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по средам и субботам, со 2 ноября.
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РИА Новости
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новосибирск, стамбул, анталья (провинция), s7 airlines, новости - туризм, туризм, аэропорт, турция, авиабилеты
Туризм, Новосибирск, Стамбул, Анталья (провинция), S7 Airlines, Новости - Туризм, Туризм, Аэропорт, Турция, Авиабилеты
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул
Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.
"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября", — уточнили в пресс-службе.
Перевозки запланированы по вторникам и пятницам. Вылет из Новосибирска — в 7:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 11:30 с прибытием в 21:25 с учетом разницы во времени. Дорога займет около шести-семи часов.
Также S7 будет выполнять регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Анталью по скорректированному расписанию: один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по средам и субботам, со 2 ноября.