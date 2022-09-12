https://ria.ru/20220912/s7-1816132886.html

Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул

Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул - РИА Новости, 12.09.2022

Авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул

Российская авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:06

2022-09-12T12:06

2022-09-12T12:06

туризм

новосибирск

стамбул

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аэропорт

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российская авиакомпания S7 начнет летать из Новосибирска в Стамбул с ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика."S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в международный аэропорт Стамбул. Первый борт отправится 1 ноября", — уточнили в пресс-службе.Перевозки запланированы по вторникам и пятницам. Вылет из Новосибирска — в 7:40, посадка в Стамбуле — в 10:30 по местному времени. В обратную сторону самолеты будут отправляться в 11:30 с прибытием в 21:25 с учетом разницы во времени. Дорога займет около шести-семи часов.Также S7 будет выполнять регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Анталью по скорректированному расписанию: один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по средам и субботам, со 2 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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