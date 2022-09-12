https://ria.ru/20220912/razrabotchiki-1816092637.html

Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ

Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022

Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ

Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:54

2022-09-12T08:54

2022-09-12T08:54

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв АРПП "Отечественный софт" (объединяет 240 российских разработчиков).Законопроект "о принудительном лицензировании" внесен в Госдуму 19 июля. Под действие проекта попадают объекты авторских прав от правообладателей, связанных с недружественными государствами и отказывающихся продавать лицензии в РФ.За день до внесения проекта в Госдуму состоялось заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить "специальные условия использования" зарубежного ПО, "в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств". Поручение утверждено 1 сентября, срок исполнения - 1 октября.Российские разработчики настаивают на том, что механизм использования контента из недружественных стран фактически без разрешения правообладателя не решит проблемы использования зарубежного софта в России. Эксперты признают, что с использованием ПО без поддержки поставщика могут возникнуть вопросы, в том числе в области кибербезопасности. Отмечается, что механизм "несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков". Инициативу уже раскритиковали и видеосервисы, хотя поддержали книгоиздатели и кинопрокатчики.Глава АРПП Ренат Лашин отмечает, что даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения "правообладателем и иными авторизованными на то лицами" может привести к уязвимостям. АРПП допускает, что другие государства могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, что может привести к повторному оттоку IT-специалистов за рубеж.В то же время заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов не согласился с доводами АРПП и заявил, что цель поправок - позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимый ему софт. По его словам, в отсутствие иностранных правообладателей в России никто не будет бороться с пиратством и разработчикам российского софта придется "конкурировать с продуктами с нулевой ценой".

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, правительство рф, госдума рф