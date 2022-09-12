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Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
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Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ
Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ - РИА Новости, 12.09.2022
Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ
Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:54
2022-09-12T08:54
технологии
россия
правительство рф
госдума рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв АРПП "Отечественный софт" (объединяет 240 российских разработчиков).Законопроект "о принудительном лицензировании" внесен в Госдуму 19 июля. Под действие проекта попадают объекты авторских прав от правообладателей, связанных с недружественными государствами и отказывающихся продавать лицензии в РФ.За день до внесения проекта в Госдуму состоялось заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить "специальные условия использования" зарубежного ПО, "в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств". Поручение утверждено 1 сентября, срок исполнения - 1 октября.Российские разработчики настаивают на том, что механизм использования контента из недружественных стран фактически без разрешения правообладателя не решит проблемы использования зарубежного софта в России. Эксперты признают, что с использованием ПО без поддержки поставщика могут возникнуть вопросы, в том числе в области кибербезопасности. Отмечается, что механизм "несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков". Инициативу уже раскритиковали и видеосервисы, хотя поддержали книгоиздатели и кинопрокатчики.Глава АРПП Ренат Лашин отмечает, что даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения "правообладателем и иными авторизованными на то лицами" может привести к уязвимостям. АРПП допускает, что другие государства могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, что может привести к повторному оттоку IT-специалистов за рубеж.В то же время заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов не согласился с доводами АРПП и заявил, что цель поправок - позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимый ему софт. По его словам, в отсутствие иностранных правообладателей в России никто не будет бороться с пиратством и разработчикам российского софта придется "конкурировать с продуктами с нулевой ценой".
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Влада Копылова
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технологии, россия, правительство рф, госдума рф
Технологии, Россия, Правительство РФ, Госдума РФ
08:54 12.09.2022
 
Разработчики выступили против "принудительного лицензирования", пишут СМИ

"Коммерсант": российские разработчики ПО выступили против "принудительного лицензирования"

© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке
Мужчина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Fotolia / DragonImages
Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв АРПП "Отечественный софт" (объединяет 240 российских разработчиков).
Законопроект "о принудительном лицензировании" внесен в Госдуму 19 июля. Под действие проекта попадают объекты авторских прав от правообладателей, связанных с недружественными государствами и отказывающихся продавать лицензии в РФ.
За день до внесения проекта в Госдуму состоялось заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить "специальные условия использования" зарубежного ПО, "в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств". Поручение утверждено 1 сентября, срок исполнения - 1 октября.
Российские разработчики настаивают на том, что механизм использования контента из недружественных стран фактически без разрешения правообладателя не решит проблемы использования зарубежного софта в России. Эксперты признают, что с использованием ПО без поддержки поставщика могут возникнуть вопросы, в том числе в области кибербезопасности. Отмечается, что механизм "несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков". Инициативу уже раскритиковали и видеосервисы, хотя поддержали книгоиздатели и кинопрокатчики.
Серверы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
03:00Наука
Скорость решает. Ученые исследуют способ ускорения передачи данных в сети
Глава АРПП Ренат Лашин отмечает, что даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения "правообладателем и иными авторизованными на то лицами" может привести к уязвимостям. АРПП допускает, что другие государства могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, что может привести к повторному оттоку IT-специалистов за рубеж.
В то же время заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов не согласился с доводами АРПП и заявил, что цель поправок - позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимый ему софт. По его словам, в отсутствие иностранных правообладателей в России никто не будет бороться с пиратством и разработчикам российского софта придется "конкурировать с продуктами с нулевой ценой".
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 15:05
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