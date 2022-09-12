https://ria.ru/20220912/putin-1816091156.html
Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам
Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам - РИА Новости, 12.09.2022
Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:51
2022-09-12T13:51
2022-09-12T13:51
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Путина c Правительством РФ по экономическим вопросам
LIVE: Совещание Путина c Правительством РФ по экономическим вопросам
2022-09-12T13:51
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PT7M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.
2022-09-12T13:51
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PT7M33S
Совещание Путина с правительством по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством по экономическим вопросам.