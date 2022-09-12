https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816106154.html
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы - РИА Новости, 12.09.2022
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы
Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:43
2022-09-12T11:43
2022-09-12T12:06
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новая зеландия
новости - туризм
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News."Во время происшествия вода была совершенно спокойной. Я полагаю, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее", — рассказал Крейг Макл, мэра курортного города Каикоура, расположенного неподалеку.Полиция подтвердила, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяет, с чем именно. Стражи порядка проводят официальную процедуру опознания погибших.Морской курорт Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Туристы со всего мира съезжаются в этот район, чтобы увидеть кашалотов и горбатых китов.
https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новая зеландия, новости - туризм, киты
Туризм, Туризм, Новая Зеландия, Новости - Туризм, Киты
11:43 12.09.2022 (обновлено: 12:06 12.09.2022)
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы
В Новой Зеландии погибли пять туристов – предположительно после столкновения лодки с китом
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает
AP News.
"Во время происшествия вода была совершенно спокойной. Я полагаю, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее", — рассказал Крейг Макл, мэра курортного города Каикоура, расположенного неподалеку.
Полиция подтвердила, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяет, с чем именно. Стражи порядка проводят официальную процедуру опознания погибших.
Морской курорт Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Туристы со всего мира съезжаются в этот район, чтобы увидеть кашалотов и горбатых китов.