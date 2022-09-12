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В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы - РИА Новости, 12.09.2022
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Туризм
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В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы - РИА Новости, 12.09.2022
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы
Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:43
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туризм
новая зеландия
новости - туризм
киты
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News."Во время происшествия вода была совершенно спокойной. Я полагаю, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее", — рассказал Крейг Макл, мэра курортного города Каикоура, расположенного неподалеку.Полиция подтвердила, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяет, с чем именно. Стражи порядка проводят официальную процедуру опознания погибших.Морской курорт Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Туристы со всего мира съезжаются в этот район, чтобы увидеть кашалотов и горбатых китов.
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туризм, новая зеландия, новости - туризм, киты
Туризм, Туризм, Новая Зеландия, Новости - Туризм, Киты
11:43 12.09.2022 (обновлено: 12:06 12.09.2022)
 
В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы

В Новой Зеландии погибли пять туристов – предположительно после столкновения лодки с китом

CC BY-SA 3.0 / Oren Rozen / Whale Watching in Kaikoura, New ZealandКит в Каикоура, Новая Зеландия
Кит в Каикоура, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Oren Rozen / Whale Watching in Kaikoura, New Zealand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News.
"Во время происшествия вода была совершенно спокойной. Я полагаю, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее", — рассказал Крейг Макл, мэра курортного города Каикоура, расположенного неподалеку.
Полиция подтвердила, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяет, с чем именно. Стражи порядка проводят официальную процедуру опознания погибших.
Морской курорт Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Туристы со всего мира съезжаются в этот район, чтобы увидеть кашалотов и горбатых китов.
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