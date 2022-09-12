https://ria.ru/20220912/puteshestviya-1816106154.html

В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы

В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы - РИА Новости, 12.09.2022

В Новой Зеландии после столкновения лодки с китом погибли туристы

Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:43

2022-09-12T11:43

2022-09-12T12:06

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Пять человек погибли в результате вероятного столкновения лодки с китом на юге Новой Зеландии, сообщает AP News."Во время происшествия вода была совершенно спокойной. Я полагаю, что кит вынырнул из-под лодки и перевернул ее", — рассказал Крейг Макл, мэра курортного города Каикоура, расположенного неподалеку.Полиция подтвердила, что лодка перевернулась в результате столкновения, но все еще проверяет, с чем именно. Стражи порядка проводят официальную процедуру опознания погибших.Морской курорт Каикоура — популярное место для наблюдения за китами. Туристы со всего мира съезжаются в этот район, чтобы увидеть кашалотов и горбатых китов.

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

новая зеландия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новая зеландия, новости - туризм, киты